Две школьницы из Одесской области получили Президентские стипендии

Двум старшеклассницам из Одесской области назначены стипендии Президента.

Об этом говорится в Указе, опубликованном на сайте Президента Украины.

В нём, в частности, сказано о назначении стипендий победителям Международного литературного конкурса ученической и студенческой молодёжи имени Тараса Шевченко.

В этом году ими стали Албул Александра, ученица 9 класса Черноморской гимназии №1 Черноморского городского совета Одесской области и ПАШКЕВИЧ Татьяна, ученица 8 класса Шабовского учреждения общего среднего образования I-III ступеней Шабовского сельского совета Белгород-Днестровского района.

Школьницы будут получать стипендию Президента Украины один календарный год.