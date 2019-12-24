Дело об отравлении 56 детей в одесской Сергеевке дошло до суда

Прокуроры Белгород-Днестровской местной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении директора и шеф-повара оздоровительного лагеря «Медик-2», подозреваемых в нарушении санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.

В июле 2019 года из-за нарушения санитарных правил в этом лагере отравились 60 детей и взрослых.

«Должностные лица лагеря в пгт Сергеевка не осуществили должный контроль за санитарным состоянием учреждения, в частности, помещениями кухни и технологическими процессами приготовления пищи», — говорится в сообщении.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи Белгород-Днестровского отдела полиции по ч.1 ст.325 УК Украины.