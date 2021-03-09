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В Одессе почтили память Великого Кобзаря

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9 марта в 10:00 к 207-летию со дня рождения Тараса Шевченко состоялось торжественное возложение цветов к памятнику Великому Кобзарю в парке имени Шевченко.

Как сообщает наш корреспондент, уже с 9:40 было прекращено движение автотранспортных средств на участке от дома №24 до дома №36 по ул. Маразлиевской и Сабанскому переулку.

В парке собрались представители общественности, духовенства, молодёжи. Пришли и председатель Одесской областной госадминистрации Снргей Гриневецкий, председатель облсовет Григорий Диденко, мэр Одессы Геннадий Труханов.

Мероприятие пройдет с соблюдением карантинных требований и санитарно-противоэпидемических мер.

Фото и видео: Александр Александров/Одесса News

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