В Одессе почтили память Великого Кобзаря

9 марта в 10:00 к 207-летию со дня рождения Тараса Шевченко состоялось торжественное возложение цветов к памятнику Великому Кобзарю в парке имени Шевченко.

Как сообщает наш корреспондент, уже с 9:40 было прекращено движение автотранспортных средств на участке от дома №24 до дома №36 по ул. Маразлиевской и Сабанскому переулку.

В парке собрались представители общественности, духовенства, молодёжи. Пришли и председатель Одесской областной госадминистрации Снргей Гриневецкий, председатель облсовет Григорий Диденко, мэр Одессы Геннадий Труханов.

Мероприятие пройдет с соблюдением карантинных требований и санитарно-противоэпидемических мер.

Фото и видео: Александр Александров/Одесса News

Больше анонсов на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod