Кому в Одессе отключат свет 10 марта

10 марта в связи с проведением запланированных и аварийных работ некоторым абонентам Одессы отключат электроэнергию.
Об этом сообщили в АО «ДТЭК Одесские электросети».
Энергоснабжение, в частности, будет прекращено по таким адресам:
|Адреса отключения
|Время
откл.
|Время
вкл.
|Ивана Франко: 28, 28а, 29, 29/2, 29а, 29б1, 29б2, 31, 32, 33, 33а, 34, 34а, 35, 35а, 36а, 37, 37/2, 38, 38б, 39А, 40а, 40б, 40б1, 40в, 40в2
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
10 мар.
|19:00
10 мар.
|Ивана Франко переулок: 12, 14, 15, 16, 17, 19
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
10 мар.
|19:00
10 мар.
|Академика Глушко: 6А, 6В, 10, 12
Вид отключения: аварийное. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу.
|13:00
10 мар.
|17:00
10 мар.
|Академика Королёва: 37, 37А
Вид отключения: аварийное. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу.
|13:00
10 мар.
|17:00
10 мар.
|Аркадьевский пер.: 14/5
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
10 мар.
|19:00
10 мар.
|Веры Инбер пер.: 2, 4, 7, 8, 9, 10
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано.
|10:00
10 мар.
|17:00
10 мар.
|Гагаринский пер.: 31
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
10 мар.
|19:00
10 мар.
|Экономический пер.: 1, 3, 5
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
10 мар.
|19:00
10 мар.
|Каманина: 1а, 1Б, 1Е, 1, 1/27, 19А, 19А/1, 20а, 21, 22, 22/1, 22/4, 22/8, 22/9, 22а, 22В, 22Н, 23, 23/3, 23Б, 23В, 23Д, 24, 24/1, 24а, 24б, 25
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
10 мар.
|19:00
10 мар.
|Каманина пер.: 1/2, 2, 2В, 3, 4
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
10 мар.
|19:00
10 мар.
|Картамышевская улица: 12, 14
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
10 мар.
|19:00
10 мар.
|Кольцевая: 1, 8, 8/8, 8а, 9, 9А
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
10 мар.
|19:00
10 мар.
|Кондрашина: 25, 27, 29, 31, 31-А, 33, 35, 37, 39А, 41, 43, 43а
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
10 мар.
|19:00
10 мар.
|Хрустальный: 1/8-9, 2, 2А, 3, 4, 8А
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
10 мар.
|19:00
10 мар.
|Хрустальный пер. Аркадия: 1/1, 1/2, 1/7, 1А, 2, 2Б, 6, 10, 13
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
10 мар.
|19:00
10 мар.
|Леваневского, Приморский район: 9, 9А
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
10 мар.
|17:00
10 мар.
|Леваневского пер., Прим.р-н: 9
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
10 мар.
|17:00
10 мар.
|Люстдорфская дорога, Киев. р-н: 155, 158/1, 158/2
Вид отключения: аварийное. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу.
|13:00
10 мар.
|17:00
10 мар.
|Морской пер.: 2, 25, 29, 29А
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
10 мар.
|19:00
10 мар.
|Морской пер.: 12
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
10 мар.
|19:00
10 мар.
|Обсерваторный пер.: 2/4, 6
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано.
|10:00
10 мар.
|17:00
10 мар.
|Атамана Головатого: 44, 62
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
10 мар.
|17:00
10 мар.
|Атамана Чепыги: 83, 104
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
10 мар.
|17:00
10 мар.
|Павла Кравцова: 2
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
10 мар.
|17:00
10 мар.
|Педагогическая: 52
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
10 мар.
|19:00
10 мар.
|Педагогическая: 25, 25/10, 25/11, 25/12, 25/14, 25/15, 25/16, 25/17, 25/18, 25/19, 25/2, 25/20, 25/21, 25/22, 25/23, 25/24, 25/25, 25/26, 25/27, 25/28, 25/29, 25/3, 25/30, 25/31, 25/32, 25/33, 25/34, 25/35, 25/36, 25/37, 25/38, 25/39, 25/4, 25/40, 25/41, 25/42, 25/43, 25/44, 25/45, 25/47, 25/49, 25/5, 25/50, 25/51, 25/52, 25/53, 25/54, 25/55, 25/56, 25/57, 25/58, 25/59, 25/6, 25/60, 25/61, 25/62, 25/7, 25/8, 27, 29, 52, 52а, 56, 58, 541, 542, 543, 562, 563
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
10 мар.
|17:00
10 мар.
|Педагогическая: 16, 16/16А, 16а, 18, 20
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
10 мар.
|19:00
10 мар.
|Педагогический пер.: 3/1, 3/2, 3/3, 3/4
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
10 мар.
|17:00
10 мар.
|Петрашевского: 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
10 мар.
|19:00
10 мар.
|Клубничная: 6, 20
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
10 мар.
|19:00
10 мар.
|Клубничный пер.: 25, 25а, 27, 29
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
10 мар.
|19:00
10 мар.
|Клубничный пер.: 8В, 10, 17, 17/1, 17/3, 17/4, 17/47, 17/6, 17/6а, 17а, 17б, 17в, 17Г, 19, 19а, 19б, 19в, 31, 174
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
10 мар.
|17:00
10 мар.
|Клубничный пер.: 1а, 1, 3, 3/1, 4, 5, 5а, 6, 6а, 6Б, 7, 7а, 8а, 9, 11, 12а, 13, 15А, 20, 21, 21-23, 23, 24/2, 24/3, 24/4, 24А
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
10 мар.
|19:00
10 мар.
|Посмитного: 6, 6/3, 8, 8/1, 9, 9а, 9-Б/1, 9діл.3, 10, 10/12, 10/12/37, 10/3, 10\12, 10а, 12, 12а, 16, 18, 19, 19а, 1012
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
10 мар.
|17:00
10 мар.
|Посмитного: 1/1, 5, 7, 7А, 9, 9/, 9а, 9-В, 10/121, 20, 22, 33, 92
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
10 мар.
|19:00
10 мар.
|Средняя улица: 45
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
10 мар.
|19:00
10 мар.
|Косвенная, Малиновский р-н: 90
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
10 мар.
|19:00
10 мар.
|Тенистая: 24, 26, 28, 30Б, 32
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
10 мар.
|19:00
10 мар.
|Университетский пер.: 1, 2, 4, 4б, 6б
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
10 мар.
|19:00
10 мар.
|Фонтанская дорога, Прим.р-н: 59, 59/1, 59а, 61, 63
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
10 мар.
|19:00
10 мар.
|Фонтанская дорога, Прим. 43, 45, 47, 47Б, 51, 51 а, 51А, 51Б, 53, 55, 55/1, 55а, 55А/1, 55в, 55В/1, 55г, 55д, 55ж, 57, 57А
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
10 мар.
|19:00
10 мар.
|Фонтанская дорога, Киевский: 59, 59А
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
10 мар.
|19:00
10 мар.
|Фонтанская дорога, Киевский: 16/1, 16/2, 16/3, 16/4, 16/5, 16/6
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
10 мар.
|19:00
10 мар.
|Черноморская улица: 2, 2а, 2Б, 2В, 4, 8, 14, 14/2, 14/3, 14А, 14Б, 14В
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано.
|10:00
10 мар.
|17:00
10 мар.
|Черноморского Казачества: 56, 58, 71, 73, 75, 79_81, 83, 85, 87, 89, 91, 93
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
10 мар.
|17:00
10 мар.
|Чумацкая: 7, 41
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано.
|9:00
10 мар.
|17:00
10 мар.
|Штурвальная: 3, 5, 7, 9, 9/1, 11, 11А, 13, 13а
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
10 мар.
|19:00
10 мар.
|тупик Байкал: 2, 4, 6, 8
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
10 мар.
|17:00
10 мар.
|тупик Виноградный: 1, 3, 3/5, 3а, 5, 7
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
10 мар.
|17:00
10 мар
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