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  3. Кому в Одессе отключат свет 10 марта

Кому в Одессе отключат свет 10 марта

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10 марта в связи с проведением запланированных и аварийных работ некоторым абонентам Одессы отключат электроэнергию.

Об этом сообщили в АО «ДТЭК Одесские электросети».

Энергоснабжение, в частности, будет прекращено по таким адресам:

Адреса отключения Время
откл.		 Время
вкл.
Ивана Франко:  28, 28а, 29, 29/2, 29а, 29б1, 29б2, 31, 32, 33, 33а, 34, 34а, 35, 35а, 36а, 37, 37/2, 38, 38б, 39А, 40а, 40б, 40б1, 40в, 40в2
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 9:00
10 мар.		 19:00
10 мар.
Ивана Франко переулок:  12, 14, 15, 16, 17, 19
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 9:00
10 мар.		 19:00
10 мар.
Академика Глушко:  6А, 6В, 10, 12
Вид отключения: аварийное. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу.		 13:00
10 мар.		 17:00
10 мар.
Академика Королёва:  37, 37А
Вид отключения: аварийное. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу.		 13:00
10 мар.		 17:00
10 мар.
Аркадьевский пер.:  14/5
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 9:00
10 мар.		 19:00
10 мар.
Веры Инбер пер.:  2, 4, 7, 8, 9, 10
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано.		 10:00
10 мар.		 17:00
10 мар.
Гагаринский пер.:  31
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 9:00
10 мар.		 19:00
10 мар.
Экономический пер.:  1, 3, 5
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 9:00
10 мар.		 19:00
10 мар.
Каманина:  1а, 1Б, 1Е, 1, 1/27, 19А, 19А/1, 20а, 21, 22, 22/1, 22/4, 22/8, 22/9, 22а, 22В, 22Н, 23, 23/3, 23Б, 23В, 23Д, 24, 24/1, 24а, 24б, 25
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 9:00
10 мар.		 19:00
10 мар.
Каманина пер.:  1/2, 2, 2В, 3, 4
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 9:00
10 мар.		 19:00
10 мар.
Картамышевская улица:  12, 14
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 9:00
10 мар.		 19:00
10 мар.
Кольцевая:  1, 8, 8/8, 8а, 9, 9А
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 9:00
10 мар.		 19:00
10 мар.
Кондрашина:  25, 27, 29, 31, 31-А, 33, 35, 37, 39А, 41, 43, 43а
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 9:00
10 мар.		 19:00
10 мар.
Хрустальный:  1/8-9, 2, 2А, 3, 4, 8А
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 9:00
10 мар.		 19:00
10 мар.
Хрустальный пер. Аркадия:  1/1, 1/2, 1/7, 1А, 2, 2Б, 6, 10, 13
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 9:00
10 мар.		 19:00
10 мар.
Леваневского, Приморский район:  9, 9А
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 9:00
10 мар.		 17:00
10 мар.
Леваневского пер., Прим.р-н:  9
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 9:00
10 мар.		 17:00
10 мар.
Люстдорфская дорога, Киев. р-н:  155, 158/1, 158/2
Вид отключения: аварийное. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу.		 13:00
10 мар.		 17:00
10 мар.
Морской пер.:  2, 25, 29, 29А
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 9:00
10 мар.		 19:00
10 мар.
Морской пер.:  12
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 9:00
10 мар.		 19:00
10 мар.
Обсерваторный пер.:  2/4, 6
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано.		 10:00
10 мар.		 17:00
10 мар.
Атамана Головатого:  44, 62
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 9:00
10 мар.		 17:00
10 мар.
Атамана Чепыги:  83, 104
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 9:00
10 мар.		 17:00
10 мар.
Павла Кравцова:  2
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 9:00
10 мар.		 17:00
10 мар.
Педагогическая:  52
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 9:00
10 мар.		 19:00
10 мар.
Педагогическая:  25, 25/10, 25/11, 25/12, 25/14, 25/15, 25/16, 25/17, 25/18, 25/19, 25/2, 25/20, 25/21, 25/22, 25/23, 25/24, 25/25, 25/26, 25/27, 25/28, 25/29, 25/3, 25/30, 25/31, 25/32, 25/33, 25/34, 25/35, 25/36, 25/37, 25/38, 25/39, 25/4, 25/40, 25/41, 25/42, 25/43, 25/44, 25/45, 25/47, 25/49, 25/5, 25/50, 25/51, 25/52, 25/53, 25/54, 25/55, 25/56, 25/57, 25/58, 25/59, 25/6, 25/60, 25/61, 25/62, 25/7, 25/8, 27, 29, 52, 52а, 56, 58, 541, 542, 543, 562, 563
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 9:00
10 мар.		 17:00
10 мар.
Педагогическая:  16, 16/16А, 16а, 18, 20
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 9:00
10 мар.		 19:00
10 мар.
Педагогический пер.:  3/1, 3/2, 3/3, 3/4
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 9:00
10 мар.		 17:00
10 мар.
Петрашевского:  11, 12, 13, 14, 16, 18, 19
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 9:00
10 мар.		 19:00
10 мар.
Клубничная:  6, 20
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 9:00
10 мар.		 19:00
10 мар.
Клубничный пер.:  25, 25а, 27, 29
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 9:00
10 мар.		 19:00
10 мар.
Клубничный пер.:  8В, 10, 17, 17/1, 17/3, 17/4, 17/47, 17/6, 17/6а, 17а, 17б, 17в, 17Г, 19, 19а, 19б, 19в, 31, 174
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 9:00
10 мар.		 17:00
10 мар.
Клубничный пер.:  1а, 1, 3, 3/1, 4, 5, 5а, 6, 6а, 6Б, 7, 7а, 8а, 9, 11, 12а, 13, 15А, 20, 21, 21-23, 23, 24/2, 24/3, 24/4, 24А
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 9:00
10 мар.		 19:00
10 мар.
Посмитного:  6, 6/3, 8, 8/1, 9, 9а, 9-Б/1, 9діл.3, 10, 10/12, 10/12/37, 10/3, 10\12, 10а, 12, 12а, 16, 18, 19, 19а, 1012
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 9:00
10 мар.		 17:00
10 мар.
Посмитного:  1/1, 5, 7, 7А, 9, 9/, 9а, 9-В, 10/121, 20, 22, 33, 92
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 9:00
10 мар.		 19:00
10 мар.
Средняя улица:  45
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 9:00
10 мар.		 19:00
10 мар.
Косвенная, Малиновский р-н:  90
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 9:00
10 мар.		 19:00
10 мар.
Тенистая:  24, 26, 28, 30Б, 32
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 9:00
10 мар.		 19:00
10 мар.
Университетский пер.:  1, 2, 4, 4б, 6б
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 9:00
10 мар.		 19:00
10 мар.
Фонтанская дорога, Прим.р-н:  59, 59/1, 59а, 61, 63
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 9:00
10 мар.		 19:00
10 мар.
Фонтанская дорога, Прим.  43, 45, 47, 47Б, 51, 51 а, 51А, 51Б, 53, 55, 55/1, 55а, 55А/1, 55в, 55В/1, 55г, 55д, 55ж, 57, 57А
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 9:00
10 мар.		 19:00
10 мар.
Фонтанская дорога, Киевский:  59, 59А
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 9:00
10 мар.		 19:00
10 мар.
Фонтанская дорога, Киевский:  16/1, 16/2, 16/3, 16/4, 16/5, 16/6
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 9:00
10 мар.		 19:00
10 мар.
Черноморская улица:  2, 2а, 2Б, 2В, 4, 8, 14, 14/2, 14/3, 14А, 14Б, 14В
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано.		 10:00
10 мар.		 17:00
10 мар.
Черноморского Казачества:  56, 58, 71, 73, 75, 79_81, 83, 85, 87, 89, 91, 93
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 9:00
10 мар.		 17:00
10 мар.
Чумацкая:  7, 41
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано.		 9:00
10 мар.		 17:00
10 мар.
Штурвальная:  3, 5, 7, 9, 9/1, 11, 11А, 13, 13а
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 9:00
10 мар.		 19:00
10 мар.
тупик Байкал:  2, 4, 6, 8
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 9:00
10 мар.		 17:00
10 мар.
тупик Виноградный:  1, 3, 3/5, 3а, 5, 7
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 9:00
10 мар.		 17:00
10 мар

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