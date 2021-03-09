Кому в Одессе отключат свет 10 марта

10 марта в связи с проведением запланированных и аварийных работ некоторым абонентам Одессы отключат электроэнергию.

Об этом сообщили в АО «ДТЭК Одесские электросети».

Энергоснабжение, в частности, будет прекращено по таким адресам:

Адреса отключения Время

откл. Время

вкл. Ивана Франко: 28, 28а, 29, 29/2, 29а, 29б1, 29б2, 31, 32, 33, 33а, 34, 34а, 35, 35а, 36а, 37, 37/2, 38, 38б, 39А, 40а, 40б, 40б1, 40в, 40в2

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

10 мар. 19:00

10 мар. Ивана Франко переулок: 12, 14, 15, 16, 17, 19

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

10 мар. 19:00

10 мар. Академика Глушко: 6А, 6В, 10, 12

Вид отключения: аварийное. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу. 13:00

10 мар. 17:00

10 мар. Академика Королёва: 37, 37А

Вид отключения: аварийное. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу. 13:00

10 мар. 17:00

10 мар. Аркадьевский пер.: 14/5

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

10 мар. 19:00

10 мар. Веры Инбер пер.: 2, 4, 7, 8, 9, 10

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 10:00

10 мар. 17:00

10 мар. Гагаринский пер.: 31

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

10 мар. 19:00

10 мар. Экономический пер.: 1, 3, 5

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

10 мар. 19:00

10 мар. Каманина: 1а, 1Б, 1Е, 1, 1/27, 19А, 19А/1, 20а, 21, 22, 22/1, 22/4, 22/8, 22/9, 22а, 22В, 22Н, 23, 23/3, 23Б, 23В, 23Д, 24, 24/1, 24а, 24б, 25

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

10 мар. 19:00

10 мар. Каманина пер.: 1/2, 2, 2В, 3, 4

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

10 мар. 19:00

10 мар. Картамышевская улица: 12, 14

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

10 мар. 19:00

10 мар. Кольцевая: 1, 8, 8/8, 8а, 9, 9А

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

10 мар. 19:00

10 мар. Кондрашина: 25, 27, 29, 31, 31-А, 33, 35, 37, 39А, 41, 43, 43а

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

10 мар. 19:00

10 мар. Хрустальный: 1/8-9, 2, 2А, 3, 4, 8А

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

10 мар. 19:00

10 мар. Хрустальный пер. Аркадия: 1/1, 1/2, 1/7, 1А, 2, 2Б, 6, 10, 13

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

10 мар. 19:00

10 мар. Леваневского, Приморский район: 9, 9А

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

10 мар. 17:00

10 мар. Леваневского пер., Прим.р-н: 9

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

10 мар. 17:00

10 мар. Люстдорфская дорога, Киев. р-н: 155, 158/1, 158/2

Вид отключения: аварийное. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу. 13:00

10 мар. 17:00

10 мар. Морской пер.: 2, 25, 29, 29А

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

10 мар. 19:00

10 мар. Морской пер.: 12

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

10 мар. 19:00

10 мар. Обсерваторный пер.: 2/4, 6

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 10:00

10 мар. 17:00

10 мар. Атамана Головатого: 44, 62

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

10 мар. 17:00

10 мар. Атамана Чепыги: 83, 104

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

10 мар. 17:00

10 мар. Павла Кравцова: 2

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

10 мар. 17:00

10 мар. Педагогическая: 52

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

10 мар. 19:00

10 мар. Педагогическая: 25, 25/10, 25/11, 25/12, 25/14, 25/15, 25/16, 25/17, 25/18, 25/19, 25/2, 25/20, 25/21, 25/22, 25/23, 25/24, 25/25, 25/26, 25/27, 25/28, 25/29, 25/3, 25/30, 25/31, 25/32, 25/33, 25/34, 25/35, 25/36, 25/37, 25/38, 25/39, 25/4, 25/40, 25/41, 25/42, 25/43, 25/44, 25/45, 25/47, 25/49, 25/5, 25/50, 25/51, 25/52, 25/53, 25/54, 25/55, 25/56, 25/57, 25/58, 25/59, 25/6, 25/60, 25/61, 25/62, 25/7, 25/8, 27, 29, 52, 52а, 56, 58, 541, 542, 543, 562, 563

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

10 мар. 17:00

10 мар. Педагогическая: 16, 16/16А, 16а, 18, 20

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

10 мар. 19:00

10 мар. Педагогический пер.: 3/1, 3/2, 3/3, 3/4

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

10 мар. 17:00

10 мар. Петрашевского: 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

10 мар. 19:00

10 мар. Клубничная: 6, 20

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

10 мар. 19:00

10 мар. Клубничный пер.: 25, 25а, 27, 29

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

10 мар. 19:00

10 мар. Клубничный пер.: 8В, 10, 17, 17/1, 17/3, 17/4, 17/47, 17/6, 17/6а, 17а, 17б, 17в, 17Г, 19, 19а, 19б, 19в, 31, 174

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

10 мар. 17:00

10 мар. Клубничный пер.: 1а, 1, 3, 3/1, 4, 5, 5а, 6, 6а, 6Б, 7, 7а, 8а, 9, 11, 12а, 13, 15А, 20, 21, 21-23, 23, 24/2, 24/3, 24/4, 24А

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

10 мар. 19:00

10 мар. Посмитного: 6, 6/3, 8, 8/1, 9, 9а, 9-Б/1, 9діл.3, 10, 10/12, 10/12/37, 10/3, 10\12, 10а, 12, 12а, 16, 18, 19, 19а, 1012

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

10 мар. 17:00

10 мар. Посмитного: 1/1, 5, 7, 7А, 9, 9/, 9а, 9-В, 10/121, 20, 22, 33, 92

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

10 мар. 19:00

10 мар. Средняя улица: 45

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

10 мар. 19:00

10 мар. Косвенная, Малиновский р-н: 90

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

10 мар. 19:00

10 мар. Тенистая: 24, 26, 28, 30Б, 32

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

10 мар. 19:00

10 мар. Университетский пер.: 1, 2, 4, 4б, 6б

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

10 мар. 19:00

10 мар. Фонтанская дорога, Прим.р-н: 59, 59/1, 59а, 61, 63

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

10 мар. 19:00

10 мар. Фонтанская дорога, Прим. 43, 45, 47, 47Б, 51, 51 а, 51А, 51Б, 53, 55, 55/1, 55а, 55А/1, 55в, 55В/1, 55г, 55д, 55ж, 57, 57А

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

10 мар. 19:00

10 мар. Фонтанская дорога, Киевский: 59, 59А

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

10 мар. 19:00

10 мар. Фонтанская дорога, Киевский: 16/1, 16/2, 16/3, 16/4, 16/5, 16/6

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

10 мар. 19:00

10 мар. Черноморская улица: 2, 2а, 2Б, 2В, 4, 8, 14, 14/2, 14/3, 14А, 14Б, 14В

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 10:00

10 мар. 17:00

10 мар. Черноморского Казачества: 56, 58, 71, 73, 75, 79_81, 83, 85, 87, 89, 91, 93

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

10 мар. 17:00

10 мар. Чумацкая: 7, 41

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

10 мар. 17:00

10 мар. Штурвальная: 3, 5, 7, 9, 9/1, 11, 11А, 13, 13а

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

10 мар. 19:00

10 мар. тупик Байкал: 2, 4, 6, 8

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

10 мар. 17:00

10 мар. тупик Виноградный: 1, 3, 3/5, 3а, 5, 7

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

10 мар. 17:00

10 мар

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod