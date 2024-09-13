Пятница, 13-ое: кто сегодня в Одессе останется без света

Дома некоторых одесситов 13 сентября будут обесточены по причине проведения аварийных работ.

Об этом сообщает Telegram-канал «Одесса. Официально».

Аварийные работы в электросетях запланированы, в частности, Северными РЭС по таким адресам: Викандера и Ларсена (8 Марта), 42-103, 2-я, 3-я, 7-я, 9-я Пересыпская, Балтская дор., 28, пер. Савранский (Большевистский), 3-10, Карышковского, 2-60, пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й Балтский, 1-45, Жевахова гора, 3-81, Рыночная, 7, пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й, 13-й Черноморский, 1-54, Героев Обороны Одессы, 48-58, Кап.Кузнецова, 93, 95, Л. Украинки, 45, Локомотивная, 1-27. Работы до 19.00.

Южные РЭС: Левитана, 113-116. Работы до 18.00.

Дерибасовская, 1, Новобереговая, 12а, Обильная, 14, Ак.Глушко, 22-24, Костанди, 203/4. Работы до 16.00.

Одесса News информировала, что Кабинет Министров Украины на заседании 31 мая 2024 года поднял c 1 июня тариф на электроэнергию для населения до 4,32 грн/кВт-час без дифференциации по уровню потребления.

Миру нужно активизировать беспрецедентные усилия для помощи Украине в энергетическом секторе во избежание гуманитарной катастрофы, — заявила Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

«Ситуация в энергетике сложная», — сказал Президент Украины Владимир Зеленский 27 августа.

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