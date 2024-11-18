Городской электротранспорт в Одессе сегодня не работает

18 ноября в Одессе не работает городской электротранспорт.

Поэтому, кроме традиционных маршрутных такси, на два маршрута выйдут большие автобусы, которые Одесса получила от международных партнёров, — сообщает Telegram-канал «Одесса. Официально».

Отмечается, что два автобуса будут бесплатно перевозить пассажиров от ул. 28-й бригады (Паустовского) к Пересыпским мостам. Ещё ​​два автобуса будут курсировать от ул. Архитекторская до железнодорожного вокзала.

График их движения таков: в утренние часы отправление в 7:00 с конечных остановок по ул. Архитекторской и ул. 28-й бригады (Паустовского). Интервал – 45 минут. Каждый автобус выполнит по два оборотных рейса; в вечерний пик начало движения в 15.00 с конечных остановок. Запланировано также по два оборотных рейса. При необходимости количество рейсов может быть увеличено.

Одесса News информировала, что 17 ноября специалисты ДТЭК «Одесские электросети» возобновляют электроснабжение для объектов критической инфраструктуры, чтобы люди имели воду и тепло в своих домах. Также там, где возможно, энергетики подключают бытовых клиентов.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy