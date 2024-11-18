В бою за Украину погиб житель Одесской области Дмитрий Гусев, светлая ему память

Сегодня вспоминаем Дмитрия Гусева — 35-летнего воина, жителя села Успеновка Белгород-Днестровского района, погибшего 28 июля 2024 года в районе населённого пункта Никольское Херсонской области.

Об этом сообщили в Белгород-Днестровской районной госадминистрации.

Дмитрий родился 26 декабря 1988 в Успеновке. Здесь учился в школе. Молодой, жизнерадостный, трудолюбивый и дружелюбный… Ему бы жить и жить, но война оборвала жизнь, унесла будущее…

Одесса News сообщала о гибели в ноябре 2024т года жителя Измаила, пулемётчика, старшего сержанта Юрия Сергеева.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Белгород-Днестровская РГА/Facebook

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