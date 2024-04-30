В бою за Украину погиб житель Одесской области Виктор Топов, светлая ему память

34-летний военнослужащий Виктор Топов погиб в результате миномётного обстрела 27 декабря 2023 года вблизи населённого пункта Синьковка Купянского района Харьковской области.

О гибели бойца сообщила интернет-изданию «Бессарабія.UA» его сестра Елена Топова.

Виктор был уроженцем посёлка городского типа Сергеевка Белгород-Днестровского района Одесской области. После окончания девяти классов школы поступил в Белгород-Днестровское музыкальное училище на отделение музыкального искусства. До полномасштабного вторжения РФ в Украину работал в отделе охраны всеукраинской сети супермаркетов и занимался пчеловодством.

Воина похоронили в селе Васильевка 4 января 2024 года.

У него остались шестилетний сын, жена, мать и сестра.

Одесса News сообщала, что 4 января 2024 года в Болграде Одесской области простились с 50-летним военнослужащим, жителем этого города Валерием Касапом, потерявшем здоровье, воюя за Украину.

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Фото: Бессарабія.UA

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