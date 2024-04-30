Число жертв ракетного обстрела Одессы 29 апреля увеличилось до 5

Количество жертв вчерашней российской ракетной атаки по Одессе увеличилось до 5 человек.

Об этом сообщил в Telegram председатель Одесской облгосадминистрации Олег Кипер.

«В больнице скончался мужчина 1960 года рождения. Выражаю искренние соболезнования родным и близким…», — написал глава ООГА.

Олег Кипер отметил, что «в медучреждениях продолжают лечение 23 пострадавших. В тяжёлом состоянии 8 человек, из них 4 – в крайне тяжёлом, в том числе и четырёхлетняя девочка. Наши врачи пытаются делать всё возможное».

Одесса News информировала, что cреди раненых в результате российской атаки по Одессе 29 апреля – экс-нардеп, президент Национального университета «Одесская юридическая академия» Сергей Кивалов.

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области, «Одесса»

Видео: «Одесса»

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy