В ДТП в Одесской области погиб 24-летний молодой отец с 2-летним сыном

Сегодня, 8 сентября, в 11:09 в Службу спасения поступило сообщение о том, что в Белгород-Днестровском районе Одесской области, на 70-м километре трассы Одесса-Рени, произошло дорожно-транспортное происшествие.

По информации Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области, на месте происшествия спасателями было установлено, что в результате лобового столкновения легкового автомобиля и грузовика возникло возгорание обоих автомобилей и груза внутри (10 т сахара и 8 т масла).

«В 11:58 пожар был локализован и в 12:42 — ликвидирован на общей площади ~70 м²», — говорится в сообщении.

В результате дорожно-транспортного происшествия погибли 2 человека: гражданин 1994 года рождения и его ребёнок 2020 года рождения.

От ГСЧС были привлечены 3 единицы техники и 14 пожарных, от местной пожарной команды «Маразлиевка» — 1 единица техники и 4 человека личного состава.

По информации полиции, 47-летний водитель грузовика не пострадал.

Как сообщала Одесса News, 8 лет заключения и 1 млн грн материального и морального вреда – таков приговор Киевского районного суда г.Одесса 29-летнему одесскому водителю за совершение ДТП в ноябре 2021 года с погибшей 15-летней девушкой.

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