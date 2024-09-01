В Одессе трёхлетний мальчик выпал из окна на пятом этаже жилого дома 

В Пересыпском районе Одессы трёхлетний ребёнок выпал из окна балкона квартиры, расположенной на последнем этаже пятиэтажного дома.

Об этом 31 августа информировало Главное управление Нацполиции в области.

Предварительно, когда отец мальчика ушёл ненадолго в другую комнату, он с помощью стульчика добрался до подоконника, оперся на москитную сетку и выпал.

Ребёнка госпитализировали в детскую областную больницу, рассказали в полиции.

Устанавливаются полные обстоятельства происшествия.

В полиции призвали взрослых следить за маленькими детьми и исключить их доступ к окнам, а если есть возможность – установить на них решётки.

Одесса News информировала, что в мае 2024 года пятилетняя одесситка выпала из окна третьего этажа во время игры с сёстрами и братьями в прятки.

Фото иллюстративное.

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