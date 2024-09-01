В Одесской области мужчина бросил гранату в помещение с людьми, есть раненые

31 августа в Великодолинской общине Одесской области произошёл взрыв гранаты, в результате чего пострадали три человека.

Об этом сообщила в Facebook Национальная полиция Украины.

«Полицейские установили, что 41-летний местный мужчина в нетрезвом состоянии пришёл в гараж к знакомому и бросил в людей гранату. Произошёл взрыв, госпитализировали троих пострадавших. Мотивы преступления устанавливают», – говорится в сообщении.

Правоохранители отметили, что задержали мужчину, бросившего гранату. Злоумышленником оказался житель Одесского района.

«С места происшествия к правонарушителю во время проведения розыскных мероприятий привела служебная собака. Фигуранта задержали и сообщили ему о подозрении в завершённом покушении на убийство нескольких человек. Согласно п. 1 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины, правонарушителю грозит пожизненное заключение», – подчеркнули в Нацполиции.

В ведомстве пояснили, что уголовное производство также было открыто по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

«После проведения экспертизы, на которую будут направлены обломки взрывного устройства, будет решаться вопрос по поводу сообщения о подозрении мужчине в совершении и этого преступления», – отметили в Нацполиции.

Одесса News информировала, что в августе 2024 года полицейские задержали 43-летнего одессита за сбыт взрывных устройств и боевых припасов — патронов разного калибра, осколочных гранат, запалов.

Фото: ГУ НП в Одесской области

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