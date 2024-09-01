В Курской области погиб житель Одесщины Дмитрий Голубов, светлая ему память

Вблизи населённого пункта Мартыновка Суджанского района Курской области во время выполнения боевого задания погиб житель села Новая Некрасовка, что на территории Сафьяновской громады, солдат Дмитрий Голубов.

Об этом сообщила в Facebook Сафьяновская сельская территориальная громада.

«Герои не погибают. Вечная память Дмитрию», — говорится в некрологе.

Одесса News сообщала о гибели в августе 2024 года ещё одного жителя Сафьяновской громады — командира десантно-штурмового взвода, лейтенанта Дмитрия Савастру.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Сафьяновская сельтергромада/Facebook

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