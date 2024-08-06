В ночь на 6 августа враг ударил по Украине 6 ракетами и 16 беспилотниками

В ночь на 6 августа противник ударил 4 баллистическими ракетами «Искандер-М»/KN-23 по Киевщине из Воронежской обл. РФ, 2-мя управляемыми авиационными ракетами Х-59 из воздушного пространства над акваторией Азовского моря и 16-ю ударными БпЛА типа «Shahed» по направлениям мыс Чауда, Крым, Курск, РФ.

Об этом сообщил командующий Воздушными Силами Николай Олещук.

Как отметил Командующий ВС ВСУ, отражали воздушное нападение мобильные огневые группы Сил обороны Украины, зенитные ракетные войска и подразделения РЭБ Воздушных Сил.

В результате противовоздушного боя сбиты две баллистические ракеты «Искандер-М»/KN-23, две управляемые авиационные ракеты Х-59 и 15 ударных БПЛА в Киевской, Херсонской, Николаевской и Хмельницкой областях.

По информации ВМС ВСУ, их подразделениями ночью были сбиты 3 вражеских дрона-камикадзе «SHAHED-136».

Одесса News информировала, что ночью 3 августа в Одесской области во время воздушной атаки российских оккупантов силами и средствами подразделений Военно-Морских Сил ВС Украины был сбит вражеский дрон-камикадзе «SHAHED-136».

Инфографика: ВМС ВСУ, ВС ВСУ

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