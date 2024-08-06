В госпитале от фронтовых ранений умер воин из Одесского района Андрей Березенчук

От ранений скончался военный из Южного Одесской области Андрей Березенчук.

Об этом сообщили в Южненском горсовете.

Сердце воина остановилось 30 июля 2024 года в госпитале.

Андрей Березенчук был матросом 2-го зенитно-артиллерийского отделения зенитного ракетно-артиллерийского взвода роты огневой поддержки.

5 августа в Южненской громаде объявили Днём траура.

Одесса News сообщала о гибели на фронте жителя Измаила Виталия Тарицу в апреле 2024 года.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Южненский горсовет/Facebook

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