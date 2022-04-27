ВСУ нанесли удары по позициям врага на острове Змеиный

Вооружённые силы Украины нанесли удары по позициям врага на острове Змеином, попав в пункт управления и уничтожив зенитно-ракетный комплекс «Стрела-10».

Об этом в Facebook cообщило Оперативное командование «Юг».

«Тем временем наши войска продолжают ведение боевых действий на занятом рубеже. Враг пытался продвинуться в сторону Николаевщины в районе посёлков Таврийское и Новая Заря, но успеха не имел, понёс существенные потери и ретировался. В Черноморской операционной зоне нашими силами нанесено поражение по вражеским позициям на острове Змеином. Зафиксировано попадание в пункт управления, уничтожение зенитно-ракетного комплекса «Стрела-10″, потери рашистов уточняются», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что корабельная группировка флота противника была переформатирована в сторону уменьшения.

Общие вражеские потери за сутки составляют 16 захватчиков, 1 танк и 4 единицы автомобильной техники, 2 из них – бронированные.

Также командование сообщает, что Одесщину во вторник атаковали 3 крылатых ракеты, было зафиксировано попадание в мост через Днестровский лиман. Пострадавших нет. Движение транспорта частично ограничено. Ведутся восстановительные работы.

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod