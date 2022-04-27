Ночь в Одессе прошла спокойно, враг не решился приблизиться к нашим берегам

Ночь в Одессе и области прошла спокойно.

Об этом сообщил утром 27 апреля спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в своём Telegram-канале.

Контрдиверсионная операция в регионе продолжается, подчеркнул Братчук.

Он также отметил. что в Чёрном море враг не решается приближаться к нашим берегам.

Силы обороны готовы к любым враждебным действиям со стороны так называемой Приднестровско-Молдавской республики.

Братчук также проинформировал о состоянии моста через Днестровский лиман, в который попала российская ракета. На мосту сейчас продолжаются ремонтные работы по восстановлению железнодорожного полотна. Движение транспорта возобновили на одной полосе, автомобили двигаются в обе стороны. Есть также альтернативные пути передвижения.

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