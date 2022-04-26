Ракетой разрушен мост, соединявший Белгород-Днестровский с Одессой

В Одесской области 26 апреля с 12.23 до 13.18 была объявлена воздушная тревога, отмечается на официальном сайте Одессы, который освещает деятельность горсовета.

В его Telegram-канале подчёркивается, что по Одесской области был нанесен ракетный удар.

«Есть поражение моста через Днестровский лиман. Обстоятельства и информация о пострадавших уточняются. Из соображений безопасности движение по мосту перекрыто. Просим водителей заранее выбрать альтернативные маршруты движения», – говорится в сообщении.

Информацию о ракетном ударе подтвердил в Telegram глава правления «Укрзализныци» Александр Камышин.

«Российские войска продолжают системно обстреливать железнодорожную инфраструктуру. Сегодня в 12.36 в результате ракетных обстрелов повреждён железнодорожный мост через Днестровский лиман в Одесской области. Среди железнодорожников пострадавших нет. Подробности позже», – написал он.

Мост из Белгород-Днестровского района в сторону Одессы закрыли из-за повреждений, — подтвердил и спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

«Информацию о том, что это за мост и что случилось, не разглашают в целях безопасности, сообщили в Белгород-Днестровском горсовете», – написал он.

Как сообщала Одесса News, с начала войны 24 февраля Россия обстреливает гражданскую и промышленную инфраструктуру в Одессе и Одесской области.

23 апреля Россия нанесла по Одессе ракетный удар, в результате чего погибло 7 человек, в том числе трёхмесячная девочка. Ракеты, по информации воздушного командования «Юг» ВСУ, были запущены самолётом стратегической авиации РФ Ту-95 из акватории Каспийского моря.

Оккупанты пытаются активизировать воздушную разведку в Одессе и области.

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