Минута молчания светлой памяти снайпера из Одессы Владимира Лосева

16 мая в селе Заря Труда Одесского района попрощались с одесситом Владимиром Лосевым, погибшим 7 мая в районе Северодонецка.
Владимиру Лосеву, родившемуся в Одессе, было 38 лет. Последние 18 лет проживал в селе Заря Труда Одесского района. Он оборонял Украину с первых дней полномасштабного вторжения в Россию.
Владимир был снайпером и разведчиком, управлял квадрокоптером. Он был на передовой возле Северодонецка. У Владимира осталась жена и два сына: 16-летний Денис и 13-летний Григорий.
Супруга бойца рассказала, что мужчина во время боёв потерял слух, но отказался уезжать домой. Он до последнего верил в победу Украины и приближал её.
ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ НАШЕГО ГОСУДАРСТВА ВСПОМИНАЕМ УКРАИНЦЕВ, ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ.
ВСЕХ, КТО ВОЕВАЛ.
ВСЕХ ВОЕННЫХ И ВСЕХ ГРАЖДАНСКИХ.
ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ…
ВСЕХ!
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!
Как сообщала Одесса News, в боях за Мариуполь 8 мая погибли два одессита — Виталий Блажко и Станислав Узиков.
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