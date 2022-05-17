Минута молчания светлой памяти снайпера из Одессы Владимира Лосева

16 мая в селе Заря Труда Одесского района попрощались с одесситом Владимиром Лосевым, погибшим 7 мая в районе Северодонецка.

Владимиру Лосеву, родившемуся в Одессе, было 38 лет. Последние 18 лет проживал в селе Заря Труда Одесского района. Он оборонял Украину с первых дней полномасштабного вторжения в Россию.

Владимир был снайпером и разведчиком, управлял квадрокоптером. Он был на передовой возле Северодонецка. У Владимира осталась жена и два сына: 16-летний Денис и 13-летний Григорий.

Супруга бойца рассказала, что мужчина во время боёв потерял слух, но отказался уезжать домой. Он до последнего верил в победу Украины и приближал её.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ НАШЕГО ГОСУДАРСТВА ВСПОМИНАЕМ УКРАИНЦЕВ, ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ.

ВСЕХ, КТО ВОЕВАЛ.

ВСЕХ ВОЕННЫХ И ВСЕХ ГРАЖДАНСКИХ.

ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ…

ВСЕХ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Как сообщала Одесса News, в боях за Мариуполь 8 мая погибли два одессита — Виталий Блажко и Станислав Узиков.

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