Одесские зенитчики сбили вражескую ракету

Одну из российских ракет С-300 во время массированного обстрела Украины сбили два стрелка из 122-й бригада терробороны ВСУ в Одесской области.

Об этом сообщает Оперативное командование «Юг» ВСУ в Facebook.

Отмечается, что 23 ноября стрелки-зенитчики роты огневой поддержки 185-го отдельного батальона 122-й бригады терробороны ВСУ в Одесской области заметили в небе российскую ракету и открыли огонь из крупнокалиберного пулемёта ДШКМ. Этот пулемёт бойцы называют «Дашка».

«Огонь был точным: подбитая ракета упала. Там и нашли корпус ракеты, прошитый пулями из ДШКМ», — говорится в сообщении.

Как сообщала Одесса News, подтверждено огневое поражение подразделениями сил обороны 23 ноября районов сосредоточения живой силы и военной техники захватчиков в населённом пункте Зелёный Яр Запорожской области. Потери противника составили 2 грузовых автомобиля, более 15 раненых и 20 погибших военнослужащих.

Фото: ОК «Юг»/Facebook

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