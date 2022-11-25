275-е сутки войны: военная ситуация тревожная

Начались двести семьдесят пятые сутки российского широкомасштабного вторжения. За минувшие сутки противник нанёс 6 ракетных и 14 авиационных ударов, совершил 59 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населённым пунктам.

Об этом говорится в оперативной информации по состоянию на 6 утра 25 ноября Генерального Штаба Вооружённых Сил Украины.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружена.

На Северском направлении оккупанты обстреляли из ствольной артиллерии район населённого пункта Волковка Сумской области.

Карта военных действий в Украине, составленная Минобороны Великобритании 24.11.2922

На Слобожанском направлении противник совершил обстрелы из артиллерии разных типов по районам населённых пунктов Стрелка, Красное, Зелёное, Старица, Огурцово, Волчанск и Двуречная Харьковской области. Вблизи Зелёного враг задействовал ударный БпЛА.

На Купянском и Лиманском направлениях противник ведёт оборону. Огневое поражение потерпели районы населённых пунктов Берестово Харьковской области; Макеевка, Новосёловское, Стельмаховка, Площанка Луганской области и Торское Донецкой области. В районе Новосёловского оккупанты применили ударный БпЛА.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий. Обстрелам из танков и разнокалиберной артиллерии подвергнуты районы населённых пунктов Андреевка, Верхнекаменское, Бахмут, Бахмутское, Авдеевка, Красногоровка, Марьинка, Невельское и Первомайское Донецкой области.

В Новопавловском и Запорожском направлениях враг продолжает обороняться. Совершил обстрелы из танков, миномётов, ствольной и реактивной артиллерии по позициям Сил обороны и районах населённых пунктов Угледар, Пречистовка, Нескучное, Времевка, Зелёное Поле, Ольговское, Гуляйпольское и Чаривное в Запорожской области. В районе Угледара российские оккупанты нанесли авиаудар.

По данным Генштаба, в населённом пункте Мостовое Запорожской области российские оккупанты заставляют местное население переоформлять документы на недвижимость и землю в соответствии с законодательством Российской Федерации. В случае отказа угрожают «национализировать», то есть просто забрать это недвижимое имущество.

На Криворожском и Херсонском направлениях противник не прекращает артиллерийские обстрелы позиций наших войск и населённых пунктов на правом берегу реки Днепр. Задействовал танки, миномёты, ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов населённых пунктов Антоновка, Змиевка, Берислав, Токаревка, Никольское, Чернобаевка, Белозерка и Велетенское Херсонской области и Херсон.

Подтверждено огневое поражение подразделениями сил обороны 23 ноября районов сосредоточения живой силы и военной техники захватчиков в населённом пункте Зелёный Яр Запорожской области. Потери противника составили 2 грузовых автомобиля, более 15 раненых и 20 погибших военнослужащих.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населённых пунктов Стельмаховка и Диброва Луганской области и Белогоровка, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Первомайское, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

Украинская авиация продолжает уничтожать захватчиков. За прошедшие сутки нанесено 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и 2 — по позициям его зенитных ракетных комплексов. Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны поразили 4 пункта управления, 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, станцию ​​разгрузки вооружения и военной техники, состав боеприпасов и ретрансляционную станцию врага.

Как сообщала Одесса News, 24 ноября удалось вернуть из российского плена 50 украинских воинов.

На главном фото боец ВСУ.

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod