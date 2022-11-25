275-е сутки войны: военная ситуация тревожная

Начались двести семьдесят пятые сутки российского широкомасштабного вторжения. За минувшие сутки противник нанёс 6 ракетных и 14 авиационных ударов, совершил 59 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населённым пунктам.
Об этом говорится в оперативной информации по состоянию на 6 утра 25 ноября Генерального Штаба Вооружённых Сил Украины.
На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружена.
На Северском направлении оккупанты обстреляли из ствольной артиллерии район населённого пункта Волковка Сумской области.
На Слобожанском направлении противник совершил обстрелы из артиллерии разных типов по районам населённых пунктов Стрелка, Красное, Зелёное, Старица, Огурцово, Волчанск и Двуречная Харьковской области. Вблизи Зелёного враг задействовал ударный БпЛА.
На Купянском и Лиманском направлениях противник ведёт оборону. Огневое поражение потерпели районы населённых пунктов Берестово Харьковской области; Макеевка, Новосёловское, Стельмаховка, Площанка Луганской области и Торское Донецкой области. В районе Новосёловского оккупанты применили ударный БпЛА.
На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий. Обстрелам из танков и разнокалиберной артиллерии подвергнуты районы населённых пунктов Андреевка, Верхнекаменское, Бахмут, Бахмутское, Авдеевка, Красногоровка, Марьинка, Невельское и Первомайское Донецкой области.
В Новопавловском и Запорожском направлениях враг продолжает обороняться. Совершил обстрелы из танков, миномётов, ствольной и реактивной артиллерии по позициям Сил обороны и районах населённых пунктов Угледар, Пречистовка, Нескучное, Времевка, Зелёное Поле, Ольговское, Гуляйпольское и Чаривное в Запорожской области. В районе Угледара российские оккупанты нанесли авиаудар.
По данным Генштаба, в населённом пункте Мостовое Запорожской области российские оккупанты заставляют местное население переоформлять документы на недвижимость и землю в соответствии с законодательством Российской Федерации. В случае отказа угрожают «национализировать», то есть просто забрать это недвижимое имущество.
На Криворожском и Херсонском направлениях противник не прекращает артиллерийские обстрелы позиций наших войск и населённых пунктов на правом берегу реки Днепр. Задействовал танки, миномёты, ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов населённых пунктов Антоновка, Змиевка, Берислав, Токаревка, Никольское, Чернобаевка, Белозерка и Велетенское Херсонской области и Херсон.
Подтверждено огневое поражение подразделениями сил обороны 23 ноября районов сосредоточения живой силы и военной техники захватчиков в населённом пункте Зелёный Яр Запорожской области. Потери противника составили 2 грузовых автомобиля, более 15 раненых и 20 погибших военнослужащих.
За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населённых пунктов Стельмаховка и Диброва Луганской области и Белогоровка, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Первомайское, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.
Украинская авиация продолжает уничтожать захватчиков. За прошедшие сутки нанесено 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и 2 — по позициям его зенитных ракетных комплексов. Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны поразили 4 пункта управления, 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, станцию разгрузки вооружения и военной техники, состав боеприпасов и ретрансляционную станцию врага.
Как сообщала Одесса News, 24 ноября удалось вернуть из российского плена 50 украинских воинов.
На главном фото боец ВСУ.
Фото: Генштаб ВСУ/Facebook
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