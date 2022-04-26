Нужна срочная помощь животным в приюте под Одессой

Волонтёр Надежда Мельниченко обращается к неравнодушным одесситам срочно помочь в закупке корма для приютских животных.

«Друзья, нам снова нужна ваша помощь в закупке корма для приюта! Последние месяцы мы держимся только благодаря вашей помощи! Последняя наша закупка уже заканчивается и необходимо снова закупать корм. Из-за войны цена на корм выросла в среднем на 15%-20%, и теперь ещё сложнее будет собрать нужную сумму. На месяц нам необходимо 350 кг корма — это просто космическая сумма в нынешних реалиях… Поэтому я снова буду просить Вас нас поддержать! Любая посильная для вас сумма — это ещё месяц сытой жизни для животных».

Карта помощи ПБ 5168742720188360 (Мельниченко Надежда).

Спасибо Всем, кто помогает!