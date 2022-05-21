Американские эксперты: На юге Украины враг готовится к затяжным боям

Российские войска окапываются на оккупированных территориях юга Украины, готовясь к затяжным боям с ВСУ.

Об этом говорится в отчёте американского Института по изучению войны, сообщает Укринформ.

Аналитики отмечают, что армия РФ сосредоточилась на укреплении имеющихся оборонительных рубежей и разработке дополнительной обороны на южной оси.

«Это, вероятно, указывает на то, что российские войска готовятся к обороне от возможного украинского контрнаступления и готовятся к затяжным операциям на юге Украины», – считают эксперты.

Ранее Запорожская ОВА заявляла, что ВСУ продолжают закрепляться на новых позициях и вытеснять врага в южном направлении.

Также на юге ВСУ за последние сутки уничтожили 36 российских захватчиков, «демилитаризовали» 3 танка Т-72, ​​реактивную систему залпового огня «Град» и автомобильную технику.

По сообщению оперативного командования «Юг», «на Николаевском и Херсонском направлении противник продолжает ведение боевых действий и инженерное обустройство своих позиций с подготовкой запасных отступных рубежей. Активных наступательных действий уже в течение длительного времени не ведёт. Позиции наших войск и населённые пункты с мирными жителями враг безжалостно покрывает артиллерийским и минометным огнём, совершая около 70 обстрелов в сутки», – говорится в сообщении.

Такие действия используются и как элемент устрашения гражданских, и как попытки дискредитировать Вооружённые Силы Украины. Но в ответ на такие провокации жители оккупированных территорий доказывают, что они верят в Украину. Так, над вокзалом оккупированного Херсона взвился сине-жёлтый флаг.

По пригороду Николаева 20 мая с наступлением темноты снова ударили реактивные системы залпового огня. Повреждён объект пригородной инфраструктуры. Пострадавших нет.

По Одесской области враг 20 мая совершил четыре ракетные атаки с применением авиации.

Отмечается, что корабельная группировка противника на данный момент представлена ​​7 большими десантными кораблями и обязательным присутствием хотя бы одного корабля – носителя крылатых ракет.

«В пограничье с Приднестровьем ситуация стабильная и контролируемая. Продолжаются контрдиверсионные меры, обеспечена надёжная охрана государственной границы, ситуация в непризнанной республике постоянно мониторится, силы обороны юга Украины готовы к выполнению задач по назначению», – отмечает ОК «Юг».

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