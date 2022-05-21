Зеленский: Цена этой войны — десятки тысяч жизней

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что цена войны, начатой 24 февраля Российской Федерацией против Украины, — десятки тысяч жизней.

«Жизней всех, кто был убит врагом. Десятки тысяч. За независимость. И за возможность каждого и каждой из вас выбрать, как жить и в какой Украине», – подчеркнул Зеленский.

Точное количество погибших гражданских лиц в результате войны РФ против Украины неизвестно. ООН 19 мая подтвердила гибель 3811 мирных жителей.

В ООН считают, что фактические цифры значительно выше, поскольку из мест, где идут интенсивные боевые действия, информация поступает с опозданием и многие сообщения требуют подтверждения. Это касается, к примеру, Мариуполя (Донецкая область), Изюма (Харьковская область) и Попасной (Луганская область), где предположительно пострадало множество мирных жителей.

Точное количество погибших гражданских лиц в результате войны РФ против Украины неизвестно. Так, с начала войны войска РФ убили 606 жителей Харьковщины, в т.ч. 26 детей. В Мариуполе, по «осторожным оценкам» местных властей, общее количество убитых российской армией может составлять до 22 тыс. человек. В Киевской области после боевых действий и оккупации обнаружили 1235 тел мирных жителей, большинство из которых, по данным полиции, погибли от огнестрельных ранений. Захоронения продолжают находить.

Потери украинских военных в войне с Россией с начала полномасштабного вторжения 24 февраля оцениваются украинскими властями в 2,5 – 3 тыс. погибших. Такую цифру назвал последний раз – 15 апреля – Президент Украины Владимир Зеленский. Украинское военно-политическое руководство не сообщает регулярно о потерях в войне с Россией среди украинских защитников.

Известно о гибели 501 военнослужащего Национальной гвардии Украины.

«Украина потеряла много лётчиков, которые в условиях отсутствия воздушных коридоров доставляли украинским защитникам в Мариуполь и на завод «Азовсталь» продукты, лекарства, боеприпасы и забирали раненых», — заявил 20 мая Президент Зеленский.

По данным Укрзализныци, в Украине с 24 февраля погибли 54 железнодорожника.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину погибли 24 медиаработника, 10 врачей.

Согласно информации Офиса генпрокурора, по состоянию на утро 21 мая погибли 232 ребёнка.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ НАШЕГО ГОСУДАРСТВА ВСПОМИНАЕМ УКРАИНЦЕВ, ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ.

ВСЕХ, КТО ВОЕВАЛ.

ВСЕХ ВОЕННЫХ И ВСЕХ ГРАЖДАНСКИХ.

ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ…

ВСЕХ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Как сообщала Одесса News, 16 мая в селе Заря Труда Одесского района попрощались с одесситом Владимиром Лосевым, погибшим 7 мая в районе Северодонецка.

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