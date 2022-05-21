Одноразовые пластиковые стаканы для вашего кафе и кофейни

Пластиковые стаканы – это разновидность одноразовой тары, предназначенной для употребления напитков. Их использование очень популярно в заведениях общественного питания. Такие изделия позволяют гостям заказывать любимый коктейль, чай или кофе с собой – и наслаждать вкусом в любое время и в любом месте.

Пластиковый стаканчик выполнен из безопасных для человека материалов, а большой выбор объёмов позволяет разнообразить меню заведения и привлечь новых посетителей. Вы можете выбрать стакан с крышкой (купольный, для горячих или тёплых напитков), а также приобрести изделие без неё. При этом стоимость такой посуды небольшая, а удобство и эффективность использования – на высоте.

Пластиковые стаканы с крышкой для кафе разных размеров

Пластиковые стаканы с крышкой – универсальный способ подачи любых напитков, а также некоторых десертов. В зависимости от объёма выделяют несколько основных разновидностей такой тары:

Маленький одноразовый стакан 200 мл.

Средний пластиковый стакан 300 мл.

Большой пластиковый стакан 500 мл.

Также возможно производство на заказ под нужные размеры, возможен крупный и мелкий опт. В ассортименте представлено множество разновидностей стаканчиков, отличающихся по форме и дизайну. Пластиковые стаканы для коктейлей с купольной крышкой – отличный вариант подачи красивого напитка в прозрачной упаковке. Это позволит гостю по достоинству оценить старания бармена и наслаждаться удобством от правильно подобранной тары.

Нередко на набережных, пляжах, в городских парках можно встретить мороженое в пластиковом стаканчике. Это отличное решение, которое по достоинству оценят и маленькие, и взрослые клиенты. Поданное в таком виде мороженое не запачкает одежду и позволит получить удовольствие от вкусного десерта, не переживая о последствиях.

Пластиковые стаканы для напитков соединили в себе экономичность за счёт лояльной цены и привлекательный дизайн. Кроме того, в наши дни всё более популярным становится использование биоразлагаемого полимера PLA. Изделия из такого материала не вредят окружающей среде, а также не выделяют токсины при контакте с горячей жидкостью, поэтому полностью безопасны.

Преимущества пластиковых стаканов для общепита

Большая конкуренция на рынке стимулирует владельцев заведений общественного питания искать новые способы привлечения гостей. Сегодня роль играют не только вкусовые качества позиций из меню, но и их внешний вид. Красивая подача стимулирует человека вернутся ещё раз, чтобы утолить не только физический, но и эстетический голод.

Пластмассовый стакан для вашего кафе – это прекрасное решение, обладающее рядом преимуществ. Такой стаканчик:

Универсальный и подойдёт не только для разлива напитков на баре, но и для подачи некоторых десертов, например, мороженого.

Практичный, ведь его не нужно мыть, а применение качественного сырья позволяет повторно переработать пластик.

Гигиеничный, поскольку используется лишь один раз.

Удобный – стакан с купольной крышкой для коктейлей или со специальной крышкой для горячих напитков не даст жидкости разлиться и обезопасит от испачканной одежды или ожогов.

Огромным плюсом станет цена таких изделий. Дело в том, что в цену напитка в заведении также закладываются затраты воды на мытьё посуды, заработная плата работника и другие нюансы. Благодаря использованию недорогой пластиковой тары вы сможете существенно экономить и привлечь к себе новых клиентов.

Если в меню кафе есть напитки разных цветов, лучше использовать прозрачную тару. В остальных случаях вы можете заказать стаканы любого цвета и самостоятельно выбрать надпись для печати – это может быть слоган компании, реклама или мотивирующая цитата, оставляющая позитивные впечатления от визита к вам.