С 2023 года в Испании запретят продажу фруктов и овощей в полиэтиленовых пакетах

Продажа фруктов и овощей в полиэтиленовых пакетах будет запрещена в супермаркетах и ​​продуктовых магазинах в Испании с 2023 года.

Об этом сообщает Укринформ, ссылаясь на El Pais.

Новый проект правительства также содержит меры, направленные на поощрение покупки неупакованной продукции.

Отмечается, что запрет полиэтиленовых пакетов для фруктов и овощей будет распространяться на продукцию весом до 1,5 килограмма, подобно аналогичному законодательству во Франции, где оно вступит в силу со следующего года.

Такими мерами испанское правительство хочет «максимально эффективно бороться с чрезмерным использованием полиэтиленовых упаковок», поскольку загрязнение окружающей среды пластиком «превысило все пределы», — отмечают в правительстве.

Экологи в Испании и за рубежом, организация Greenpeace годами агитировали против того, чтобы маленькие магазины и крупные супермаркеты «обёртывали свежую продукцию слоями пластика».

Правительственный проект также предусматривает поощрение для властей на каждом уровне устанавливать фонтаны с питьевой водой в общественных местах, чтобы отказаться от использования пластиковых бутылок и «введение альтернативы продажи напитков в бутылках», а также прекращение распространения одноразовой посуды для питья напитков начиная с 2023 года.

Как сообщала Одесса News, Чёрное море на 68% засорено пластиком, представляющим основную экологическую угрозу морской фауне.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий.