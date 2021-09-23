Что скрывается за принятым Верховной Радой Законом про олигархов

23 сентября Верховная Рада приняла закон «О предупреждении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)».

Законопроект поддержали 279 народных депутатов, сообщает Укринформ.



Документ предусматривает внесение изменений в ряд законов с целью создания Реестра лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов), определяет порядок включения лиц в Реестр и последствия такого включения, вводит декларирование публичными служащими контактов с лицами, включёнными в данный Реестр.

Так, согласно принятому закону, олигархом считается физическое лицо, которое одновременно соответствует по меньшей мере трём из следующих признаков: участвует в политической жизни; имеет значительное влияние на средства массовой информации; является конечным бенефициарным владельцем субъекта хозяйствования, который после дня вступления в силу данного закона является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на рынке в соответствии с Законом «О защите экономической конкуренции» и в течение одного года подряд поддерживает или усиливает такое положение; подтверждённая стоимость активов лица и субъектов хозяйствования, бенефициаром которых оно является, превышает 1 миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц, на 1 января соответствующего года.

Расчёт стоимости активов осуществляется совокупно по размерам активов лица и субъектов хозяйствования, бенефициаром которых является такое лицо. При расчёте стоимости таких активов не учитываются активы, принадлежащие лицу в средствах массовой информации.

Решение о признании лица олигархом принимается Советом национальной безопасности и обороны на основании представления Кабинета Министров, члена СНБО, Нацбанка, СБУ или Антимонопольного комитета Украины.

Аппарат СНБО за 10 рабочих дней до дня проведения заседания, на котором запланировано рассмотрение представления о признании определённого лица олигархом, направляет такому лицу по месту его регистрации сообщение о таком заседании, в котором изложены признаки в отношении такого лица. Сообщение после его направления публикуется на официальном веб-сайте СНБО.

Лицо, которое получило такое сообщение или ознакомилось с ним на официальном веб-сайте СНБО, вправе подать в Аппарат СНБО в письменной форме личные объяснения и другие документы по этому поводу не позднее чем за пять рабочих дней до дня проведения заседания, на котором запланировано рассмотрение соответствующего представления. По ходатайству лица и на основании соответствующего решения СНБО его личные объяснения могут быть заслушаны на заседании.

Неполучение лицом сообщения, непредставление им в письменной форме личных объяснений или других документов, отказ в заслушивании его личных объяснений на заседании СНБО или неявка его на такое заседание, в том числе по уважительным причинам, не является основанием для отложения или нерассмотрения СНБО представления о признании его олигархом.

Решение СНБО о признании лица олигархом является основанием для включения таких лиц в Реестр олигархов.

Лицам, включённым в такой Реестр, запрещается: осуществлять взносы в виде собственных денежных средств, выполнение работ, предоставление товаров, услуг или в виде денежных средств, выполнение работ, предоставление товаров, услуг связанными лицами и/или юридическими лицами, конечным бенефициарным владельцем которых такое лицо является, в поддержку партий, осуществлять взносы в избирательные фонды кандидатов (кроме собственного избирательного фонда), партий во время избирательного процесса в соответствии с избирательным кодексом; быть покупателем (бенефициаром покупателя) в процессе приватизации объектов большой приватизации; финансировать любую политическую агитацию или проведение митингов или демонстраций с политическими требованиями.

Лицо, признанное олигархом, с момента его включения в Реестр обязано подавать декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, в порядке, установленном Законом «О предупреждении коррупции».

Законом определено понятие представителя лица (представителя олигарха), включённого в Реестр — это физическое лицо, которое проводит встречи (беседы) с публичными служащими от имени и/или в интересах лица, включённого в Реестр. В случае контакта публичного служащего с лицом, включённым в Реестр, или его представителем, такой публичный служащий обязан подать декларацию о контактах.

Под контактом с лицом, включённым в Реестр, подразумевается встреча и разговор (в том числе проведённые онлайн) любого содержания, кроме таких мероприятий с участием публичных служащих вместе с лицом из Реестра: в официальных мероприятиях, ход которых отображается в режиме прямой трансляции по радио, телевидению или в интернете; судебных заседаниях; официальных мероприятиях, инициированных органами государственной власти, информация о которых размещена на официальном веб-сайте соответствующего органа.

Нарушение обязанности представления декларации о контактах является основанием для привлечения лица к политической и/или дисциплинарной ответственности.

Несообщение лицом, включённым в Реестр, или его представителем о факте включения его или лица, которого он представляет, в Реестр, не освобождает публичного служащего от ответственности за непредоставление декларации о контактах.

Предусматривается, что закон будет действовать 10 лет.

Депутаты рассматривали законопроект постатейно, применив к нему соответствующую процедуру, согласно Регламента Верховной Рады.

Как сообщала Одесса News, нардепы от фракции «Слуга народа» заявили, что будут общаться с Председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым относительно его негативной позиции по «антиолигархическим» законопроектам, после чего будут делать дальнейшие выводы.

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