Не пришёлся ко двору: над Разумковым сгущаются тучи

Народные депутаты от фракции «Слуга народа» будут общаться с Председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым относительно его позиции по «антиолигархическим» законопроектам, после чего будут делать дальнейшие выводы.

Об этом заявил председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия на брифинге по итогам заседания фракции, сообщает Укринформ.

«Мне неприятно, честно говоря, слышать то, что это вышло вовне, и то, что это обсуждается сейчас как в политикуме, так и среди людей (противоречия между фракцией и спикером — ред.). Это плохо. И поэтому я считаю, что мы будем, конечно, общаться с господином спикером. Мы будем пробовать это делать частно, а не на широкую общественность. Далее будем делать выводы и тогда будем информировать общество», — сказал Арахамия.

Отмечается, что в некоторых СМИ несколько последних месяцев распространяется информация, что вскоре якобы планируется замена Председателя Верховной Рады. Дмитрий Разумков заявил, что не будет держаться за должность, если народные депутаты инициируют его отзыв с этой должности.

Сейчас Разумков продолжает находиться на самоизоляции вследствие заболевания COVID-19.

Ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в письме призвала Разумкова направить законопроект №5599 в Венецианскую комиссию из-за того, что, по её мнению, он может противоречить нормам Конституции. Кроме этого, к спикеру обратились четыре оппозиционные депутатские фракции с аналогичным предложением.

Разумков 10 сентября направил законопроект на экспертизу в Европейскую комиссию «За демократию через право» (Венецианская комиссия).

Однако Арахамия тоже обращался к Разумкову, но с просьбой не направлять законопроект в Венецианскую комиссию до того, как он будет принят в целом.

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендует парламенту принять во втором чтении законопроект № 5599 «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)». 1 июля 2021 года Верховная Рада на внеочередном заседании приняла законопроект в первом чтении.

Первый заместитель председателя парламентской фракции Александр Корниенко прокомментировал разговоры об отставке Разумкова: «Есть процедура отзыва Председателя Верховной Рады. Она достаточно чётко выписана. Я думаю, что в тот момент, когда депутаты захотят такое инициировать, они это инициируют. Сейчас у нас нет ни инициаторов такой процедуры, ни подписных листов».

По его словам, неэтично обсуждать вопрос отзыва человека с должности, когда он находится на больничном. Корниенко также отметил, что, поскольку Разумкова на должность спикера выдвинула «Слуга народа», перед его возможным отзывом должен состояться разговор с представителями политической силы.

Как сообщала Одесса News, Разумков в июле 2021 года находился с рабочим визитом в Одесской области.

Фото: ВРУ, Укринформ

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