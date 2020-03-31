МВФ таки заставил Верховную Раду принять Закон о рынке земли

Верховная Рада на внеочередном заседании приняла закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения».

За принятие соответствующего законопроекта №2178-10 проголосовали 259 депутатов, сообщается на сайте Верховной Рады.

Накануне Президент Владимир Зеленский призвал Раду безотлагательно принять два закона, которые необходимы для получения Украиной помощи от международных партнёров, в частности, о рынке земли.

Верховная Рада 6 февраля в пленарном режиме начала рассмотрение во втором чтении законопроекта №2178-10 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения». Однако рассмотрение поправок не было завершено, всего их было больше четырех тысяч.

Верховная Рада 13 ноября 2019 года приняла в первом чтении этот законопроект, который, в частности, предусматривает отмену с 1 октября 2020 года запрета на продажу земли.

В подготовленном ко второму чтению законопроекте предусмотрено, что покупать землю сельскохозяйственного назначения смогут только украинцы; концентрация земель в одних руках составляет до 10 тыс. га; расчёт за землю — исключительно безналичный с проверкой происхождения средств; запрещается покупать землю в 50-километровой зоне от границы; зафиксирована минимальная цене на земельный участок; банки не смогут покупать землю — только брать в залог; часть средств от продажи земель государственной и коммунальной собственности пойдет на создание Фонда развития сельских территорий.

Как сообщала Одесса News, в понедельник Верховная Рада назначила Сергея Марченко на должность министра финансов Украины и Максима Степанова министром здравоохранения.