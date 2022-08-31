Одесские землеустроители в этом году дали госбюджету более 1, 2 млн грн

С начала 2022 года землеустроители Одесской области направили в общий фонд государственного бюджета 1,24 млн грн за предоставленные гражданам административные услуги.

Об этом сообщает Правительственный портал.

Отмечается, что наибольшие поступления средств в размере 1,2 млн грн получили за предоставление 9 877 выписок из Государственного земельного кадастра о земельном участке. Ещё 10469,82 тыс. грн поступило за исправление технических ошибок в ведомостях Государственного земельного кадастра.

За предоставление сведений из Государственного земельного кадастра в форме копий из картографической основы государственного земельного кадастра (плана) бюджет пополнен на 6 698,7 гривен.

Всего за этот период Главное управление Госгеокадастра в Одесской области предоставило населению 85 373 админуслуг, из которых 74 974 предоставлено на безвозмездной основе. Предоставлено 11 744 выписки из Государственного земельного кадастра о земельном участке в подтверждение государственной регистрации земельного участка.

Кроме того, было выдано 47 466 выписок из технической документации о нормативной денежной оценке земли, которые также предоставляются бесплатно.

Как сообщала Одесса News, в июне 2022 года Министерство обороны Украины вернуло в своё подчинение 2,5 тыс. га в Одесской области, около 4 тыс. га земли в Одессе и более 1 тыс. кв метров недвижимости, которые в своё время были выведены из сферы управления МОУ.

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