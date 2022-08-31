Bayraktar показал новый беспилотник, который будут выпускать в Украине

Турецкий производитель боевых беспилотников Bayraktar представил на выставке TEKNOFEST KARADENİZ в Самсуне прототип ударного реактивного БПЛА Bayraktar Kızılelma («Красное яблоко»).

Об этом сообщает турецкое информагентство Anadolu.

В городе Самсун на севере Турции 30 августа впервые был представлен беспилотный военный самолёт Bayraktar Kızılelma («Красное яблоко»), разработка компании Baykar Makina.

Как рассказал турецким СМИ технический директор Сельчук Байрактар, новый БПЛА оснащён реактивным двигателем и современными датчиками для контроля. Он способен к «агрессивному маневрированию» и обладает искусственным интеллектом.

Боевая машина представлена ​​в рамках авиационно-космического фестиваля TEKNOFEST KARADENİZ на черноморском побережье Турции.

Дрон планируется выпускать также на заводе, который Baykar Makina собирается построить в Украине. Первый полёт Kizilelma запланирован на 2023 год.

Как сообщала Одесса News, в Военно-морские силы Вооружённых сил Украины первый беспилотный комплекс Bayraktar TB2 поступил в июле 2021 года.

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