Одесский музей западного и восточного искусства приглашает на новую выставку

В Одесском музее западного и восточного искусства открылась выставка художников Сергея Белика, Олега Димова и Дмитрия Евсеева “Paradise Lost”. Внешне “понятные”, реалистичные образы скрывают философские и богословские идеи авторов.

Работы наполнены неожиданными сюжетами и деталями, каждые из которых не случайны.

Художники часто вводят в свои работы ткани, которые придают знакомым сюжетам таинственность, загадочность и мистичность, вызывают вопросы, заставляют переосмысливать произведения.

Виртуозная точность воспроизведения объектов и реалистичная техника использованы для передачи глубины размышлений авторов.

На выставке “Paradise Lost” живопись, инсталляции, фотографии и видеоарт помогут зрителю взглянуть на судьбу человечества глазами художников.

Выставка открыта до 21 января 2024 года ежедневно, кроме среды. с 12 до 17 часов.

Адрес: ул.Пушкинская, 9.

Стоимость билета – 100 грн.

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