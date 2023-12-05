Одесский музей западного и восточного искусства приглашает на новую выставку

В Одесском музее западного и восточного искусства открылась выставка художников Сергея Белика, Олега Димова и Дмитрия Евсеева “Paradise Lost”. Внешне “понятные”, реалистичные образы скрывают философские и богословские идеи авторов.
Работы наполнены неожиданными сюжетами и деталями, каждые из которых не случайны.
Художники часто вводят в свои работы ткани, которые придают знакомым сюжетам таинственность, загадочность и мистичность, вызывают вопросы, заставляют переосмысливать произведения.
Виртуозная точность воспроизведения объектов и реалистичная техника использованы для передачи глубины размышлений авторов.
На выставке “Paradise Lost” живопись, инсталляции, фотографии и видеоарт помогут зрителю взглянуть на судьбу человечества глазами художников.
Выставка открыта до 21 января 2024 года ежедневно, кроме среды. с 12 до 17 часов.
Адрес: ул.Пушкинская, 9.
Стоимость билета – 100 грн.
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