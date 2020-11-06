Как содержательно можно провести выходные дни 7-8 ноября в Одессе

В ближайшие выходные дни — 7-8 ноября — в Одессе планируется много интересного. Как их лучше провести, несмотря на «оранжевые» карантинные ограничения?

Выбор, как всегда, за Вами.

7 ноября феерическая комедия «Ромео и Джульетта» со счастливым концом в исполнении комик-труппы «Маски» по одноимённой пьесе Бориса Барского в Доме клоунов. Цена билетов от 180 до 350 гривен. Начало в 19:00.

7-8 ноября галерея «Андеграунд» на улице Большой Арнаутской, 1 в Одессе приглашает на групповую выставку под названием «Эта удивительная Турция». Её авторы — Олег Рыжков, Лилия Евсюкова, Анна Мандрык, Владислава Клименко, Александр Старовойтов и другие городские живописцы и графики, передавшие зрителям восточный колорит. Выставка посвящена очередной годовщине провозглашения Турецкой Республики.

7 ноября в Одесском оперном театре концерт «Осеннее рандеву». В программе: дуэты из балетов «Лебединое озеро», «Щелкунчик», «Спящая красавица» П.Чайковского, «Дон Кихот» Л.Минкуса, «Кармен-сюита» Бизе — Р. Щедрина, миниатюры в современной хореографии. Продолжительность: 1 час без антракта. Начало в 18.30. Цена билетов от 40 до 330 гривен.

7 ноября в концерт-холле “Сады Победы” программа-трибьют “Золотые хиты Михаила Шуфутинского”, солистом которой станет финалист шоу “Голос Країни”, известный исполнитель Роман Руссу, удивительно похожий на Михаила Шуфутинского и внешне, и по тембру голоса. Аккомпанировать певцу будет его музыкальный коллектив, состоящий из лучших музыкантов Одессы. Начало в 20:00. Цена билетов от 290 до 950 гривен.

7 ноября яркая смеходрама на сцене Одесского русского театра. В основе сюжета спектакля «Академия смеха» – одноимённая пьеса, автором которой является современный японский драматург Коки Митани. Приходите в 17 часов. Цена билетов от 200 гривен.

7 ноября в Большом зале гостиницы «Лондонская» состоится гала-концерт-вернисаж с вокалисткой Антониной Левенчинской, созвездием талантливых музыкантов, поэтов и художников. В программе вечера – прекрасная музыка, авторская поэзия, выставка живописи и фотоискусства, интерактивное общение со зрителями. Приходите в 18:00. Стоимость билетов – 200 грн.

7 ноября Одесский планетарий приглашает на лекцию о мире тёмной материи. Встреча состоится в обсерватории в парке Шевченко. Посетители прослушают лекцию на тему «Невидимая Вселенная – тёмная материя и тёмная энергия», узнают много интересного о зодиакальных созвездиях, увидят 3D-фильм на куполе планетария, и «прогуляются» по звёздному небу с помощью современного и старинного телескопов. При посещении иметь с собой маски! Приходите в 17:00. Стоимость билетов – 50-100 грн. Справки и запись по тел: (093)1917196.

7 ноября в Музее западного и восточного искусства поговорят о гениальном художнике и графике Питере Брейгеле-старшем. Его картины, графические листы и сегодня поразительно современны и вызывают восхищение — и совершенством исполнения, и неординарностью авторского подхода к передаче окружающей действительности. Лекцию прочитает Сергей Ильин. Приходите в 14:00. Стоимость билетов – 20-55 грн.



7 ноября Одесский зоопарк приглашает детей и взрослых на бесплатную прогулку-экскурсию. Приходите в 11:00. Вход бесплатный по регистрации.

7-8 ноября пройдёт франко-украинский фестиваль молодого кино «МОСТ». Кинофестиваль будет проходить в онлайн-формате на интернет-платформе mictfest.com., на которой будет расположен весь видеоконтент по всем направлениям работы фестиваля, а также всех конкурсных и внеконкурсных программ. Доступ к просмотру будет открыт после обязательной регистрации на платформе. Просмотр всех программ кинофестиваля, а также дальнейшая работа интернет-платформы фестиваля «МОСТ» будет абсолютно бесплатной для всех зарегистрированных зрителей.

8 ноября с большим сольным концертом в Театре музыкальной комедии выступит Валерий Меладзе. Начало в 19:00. Цена билетов от 800 до 4 200 гривен.

8 ноября в театре «Дом клоунов» покажут спектакль Георгия Делиева «Еврей и Эвридика». Это история о супружеской паре, которая много лет прожила вместе и на дух не переносит друг друга. При этом порознь супруги свою жизнь тоже не представляют. Приходите в 19:00. Стоимость билетов – 180-350 грн.

До 14 ноября выставка 97 работ 66 участников всеукраинского конкурса «Вирусное искусство» в творческом пространстве «Диалоги» на Соборной площади, 2. Жанры представленных работ — от цветочных натюрмортов до орнаментов в духе тибетских мандал. Однако все они направлены на то, чтобы не растревожить зрителя, а уврачевать его испуганную пандемией душу и заразить любовью к искусству.

До 29 ноября в Одесском художественном музее выставка Михаила Ревы «Откровение/Revelation». Выставка включает 49 скульптур и 16 графических работ разных лет. Экспозиция начинается с икон, которые художник создал в 1994 году для фильма «Пустыня» режиссера Михаила Каца. Неотъемлемой частью выставки стал также период карантина, проведенный в Мексике. Эта страна поразила художника насыщенностью и открытостью цвета, невероятностью природных форм, экологическими проблемами планеты Земля.

Уютных выходных!

Фото: Одесса News/Александр Александров, Думская, «Одесса», ТАЙМЕР