Как с пользой провести выходные в Одессе

Традиционно, осенние выходные дни в Одессе будут отличаться разнообразием мероприятий.

Выбор за Вами!

До 22 октября в галерее ArtOdessa (Летний театр Городского сада) будет работать выставка графики и живописи «Тронье» художника Валерия Гегамяна (1925-2000), ученика классика изобразительного искусства Армении Мартироса Сарьяна. Гегамян стал одним из основателей художественно–графического факультета пединститута им. Шинского и учителем таких известных художников, как Евгений Рахманин, Александр Ройтбурд, Юрий Горбачёв, Василий Рябченко, Валентин Захарченко и Сергей Лыков.

12 октября в Одесском зоопарке состоится праздник «День малышей». Начало мероприятия — в 12:00. Для гостей зоопарка подготовлена увлекательная игровая программа в компании аниматоров. Юные посетители смогут продемонстрировать свои знания в познавательной викторине «Самый одесский зоопарк». Также в ходе праздника будут подведены итоги конкурса «Дай имя малышу-2019». Принять участие в конкурсе, предложив свой вариант имён для питомцев зоопарка, которые появились на свет в этом году, может каждый желающий. В завершение празднования организаторы пригласят гостей зоопарка на показательное кормление экзотических животных, во время которого экскурсовод расскажет о таинственном мире живой природы.

12 октября в территории детских книг «Бук» в переулке Вице-Адмирала Жукова покажут спектакль от Мастерской теней «Загадочный сад под небом». В основу сюжета легли мотивы сказки Линды Сары о девочке, которая из хулиганки превратилась в добродушную паиньку, которая всех вокруг делала счастливыми. Стоимость билетов — 200 грн.

До 20 октября в Городской художественной галерее Международная художественная выставка «Межморье» 50-ти художников ассоциации «Brücke» («Tiltas» / «Мост»). Выставка посвящена 25-летию международных пленэров в Ниде (Литва) и 60-летию художника Саулюса Круописа. Главный сюжет выставки — Балтийское море, песчаные дюны, лодки и яхты, облегающие пристань. Адрес: ул. Успенская, 4 Б, Свято-Архангело-Михайловский женский монастырь, Дом Милосердия, 2-й этаж.

12 октября музыкальное шоу TARANTINOMANIA, основанное на самых популярных саундтреках к фильмам культового американского кинорежиссёра, продюсера и сценариста Квентина Тарантино. Зрителям будут представлены саундтреки к фильмам “Бешеные псы”, “Криминальное чтиво”, “Джанго освобождённый”, “Убить Билла” и, конечно же, к самому ожидаемому фильму этого года, будоражащему своим звёздным составом весь кинематографический мир ещё до выхода на экраны – «Однажды в Голливуде». Впервые знаменитые хиты прозвучат в исполнении легендарного коллектива — Национального Академического Оркестра Народных Инструментов (НАОНИ). Место проведения: Филармония. Начало в 19 часов.

13 октября поклонников классической музыки приглашают в Кирху, под сводами которой пройдёт концерт «Симфониетта». Стоимость билетов — 150-350 грн.

12-13 октября в Одессе состоится Кубок Украины по скалолазанию (трудность, скорость, этап, финал), 3 ранг. В соревнованиях принимают участие около 90 спортсменов из 10-ти областей Украины. Адрес: Фонтанская дорога, 4, военный городок, 16, строение 75.

12 октября

9:00 — испытание трасс по лазанию на скорость среди мужчин и женщин;

— квалификационные и финальные соревнования по лазанию на скорость среди мужчин и женщин;

14:00 — торжественная церемония открытия;

17:00 — квалификационные соревнования по лазанию на трудность среди мужчин и женщин (первая трасса).

13 октября

9:00 — классификационные соревнования по лазанию на трудность среди мужчин и женщин (вторая трасса);

18:00 — финал соревнований по лазанию на трудность среди мужчин и женщин. Награждение победителей и церемония закрытия Кубка Украины по скалолазанию.

13 октября в Филармонии состоится концерт пианиста Алексея Ботвинова. Маэстро представит на суд зрителей премьеру своего нового проекта «Piano light show». Это представление уже оценила публика в Цюрихе и Гамбурге, одарив Ботвинова громкими овациями. Стоимость билетов – 100-600 грн.

13 октября в Литературном музее отметят 205-летие со дня рождения Михаила Лермонтова и 190-летие со дня рождения Антона Рубинштейна. В честь знаменательных дат в Золотом зале музея представят литературно-музыкальную композицию «Демон». Начало – в 16.00. Стоимость билетов — 40 грн.

До 27 октября в Зелёном театре парка им. Т.Г.Шевченко фестиваль хризантем.Гости смогут увидеть десятки цветочных композиций больших размеров, выполненных из 30 тысяч хризантем.

По 14 октября в одесском музее современного искусства на ул. Леонтовича, 5 арт-проект «ПЕРЕКРОЙКА». Авангардная мода Одессы (1988 – 1998). Вход — свободный. В основе экспозиции — коллекции дизайнеров Ирины Дратвы и Владимира Уманенко, также на выставке представят фотографии Юрия Бойко и Александра Шевчука. Расписание музея: ср-сб с 12:00 до 19:00, вс с 12:00 до 18:00. Билет — 40 гривен.

14 октября в Одесской музкомедии комедия положений «Номер 13». Действие происходит в отельном номере 13. Главный персонаж — помощник премьер-министра Великобритании Ричард Уилли, который решил пропустить парламентские дебаты. Вместо этого он снимает гостиничный номер и приводит туда секретаршу. Однако вместо тривиального и такого предсказуемого результата этой встречи, история закончится весьма неожиданно. Планам парочки помешает третий лишний – частный детектив. Пьеса Рея Куни входит в золотой фонд Британского театра, как одна из лучших английских комедий ХХ века. Стоимость билетов — 100-560 грн.

До 15 октября выставка работ мастеров судомодельного спорта в музее им. Ф. де-Волана. Вход — бесплатный.

14 октября в Музее западного и восточного искусства закрывается художественная выставка Бориса Гребенщикова «Кто здесь». В последний день экспозиции в музее состоится творческий вечер легендарного музыканта. Встреча с БГ состоится в уютном формате «Домашнего концерта». В перерывах между песнями БГ побалует публику тёплыми беседами. Стоимость билетов – от 750 грн.

До 27 октября в Одесском художественном музее покажут эротические рисунки 150-летней давности на выставке «Константин Сомов. Без цензуры». «Мы откроем вам различного Сомова: тонкого эстета и «европейца», открытого гомосексуала и автора эротических иллюстраций, выдающегося пейзажиста и скрупулёзного хроникёра своей эпохи», — подчёркивают в музее.

Уютных выходных!

Фото: Одесса, Одесса News, Одесса Медиа, Думская