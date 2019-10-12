Пожар в одесском отеле «Токио Стар»: идентифицировано 9-ое тело

Эксперты идентифицировали личность девятого жильца, погибшего во время ночного пожара в одесской гостинице «Токио-Стар» в ночь на 17 августа.

Об этом сообщили Укринформу в пресс-службе Одесской облпрокуратуры.

«По состоянию на 11 октября завершена экспертиза останков одного из жильцов, погибшего во время пожара в гостинице «Токио-Стар» в ночь на 17 августа. Установлено, что это житель Харькова 1984 года рождения», — отметила пресс-секретарь прокуратуры Инна Верба.

В то же время, добавила Верба, эксперты Одесского областного бюро судмедэкспертизы пока официально не установили личность погибшей девочки — продолжается генетическая экспертиза.

Как сообщала Одесса News, в течение месяца после пожара в гостинице эксперты идентифицировали останки семи из девяти жертв, кроме ребёнка и мужчины. По состоянию на 21 сентября, по данным руководителя Одесского областного бюро судебно-медицинской экспертизы Григория Кривды, эксперты установили гибель молодой пары из Балты Одесской области, двух жителей Киева (23 и 24 года), женщины из Сумской области, жителя Днипра и гражданки Австралийского Союза.

По данным заместителя главы отдела коммуникаций Одесского главка Нацполиции Светланы Билецкой, «погибшую жительницу Сумской области, 1977 года рождения, опознал её муж, который приехал с ней и дочерью в Одессу на отдых и попал с ожогами в больницу. А состояние тела погибшего ребёнка, вероятно, дочери супругов, таково, что официально идентифицировать его личность можно будет только после завершения генетической экспертизы».

Пожар в гостинице «Токио Стар» в Одессе, произошедший в ночь на 17 августа, унёс жизни девяти человек, ещё 10 жильцов получили ожоги и были госпитализированы.

В этот же день, 11 октября вечером, Киевский райсуд Одессы завершилось очередное заседание по делу об этом пожаре. Суд удовлетворил ходатайство следователя, согласованное с прокурором, об изменении меры пресечения подсудимой Ирине Паровик, которой инкриминируют нарушение правил пожарной безопасности в гостинице «Токио Стар», и выпустил подозреваемую в совершении преступления под домашний арест.

На подсудимую «возложены обязанности: являться по первому требованию к следователю, прокурору и суду; находиться по месту жительства в период с 22 по 06 часов; сдать на хранение паспорт для выезда за границу и воздержаться от общения с подозреваемыми, свидетелями и потерпевшими в уголовном производстве».

По версии следствия, примерно в 2009 году владельцы отеля предложили подозреваемой должность старшего администратора гостиницы «Токио Стар», без официального трудоустройства, на что последняя согласилась.

Также следствием установлено, что подозреваемая, работая старшим администратором и будучи фактически руководителем учреждения, не сумела обеспечить выполнение установленных законодательством требований пожарной безопасности в гостинице, допустила их нарушения.