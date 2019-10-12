Одесская теннисистка Ястремская не смогла выйти в полуфинал турнира в Китае

Вторая «ракетка» Украины Даяна Ястремская не смогла 11 октября выйти в полуфинал турнира Женской теннисной ассоциации Tianjin Open в Тяньцзине (Китай) с призовым фондом 500 тысяч долларов.

В матче 1/4 финала 19-летняя одесситка (№23 рейтинга WTA) уступила россиянке Веронике Кудерметовой (45) — 4:6, 0:6, сообщает XSport.

Одесситка «под ноль взяла первый гейм во встрече, после чего на корте практически всё время доминировала её соперница. И, если в первом сете Ястремская ещё сумела навязать Кудерметовой хоть какую-то борьбу, то во второй партии проиграла с «баранкой», — пишет спортивное издание.

Отмечается, что всего теннисистки провели на корте 1 час 15 минут. За это время Ястремская выполнила 2 подачи навылет, допустила 1 двойную ошибку и выиграла 1 гейм на приёме. Её соперница сделала 4 эйса, 3 раза ошиблась при вводе мяча в игру, а также реализовала 5 брейк-поинтов.

В этом сезоне турнир в Тяньцзине заменил в календаре WTA соревнования в Гонконге, победителем которых в прошлом году была Ястремская. Таким образом, одесситка потеряет 220 рейтинговых очков и с новой недели опустится на 28-е место в рейтинге WTA.

Как сообщала Одесса News, Tianjin Open завершится 13 октября.