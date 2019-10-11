Суд санкционировал арест двух одесских копов, издевавшихся над людьми

Суд санкционировал арест двух одесских полицейских, подозреваемых в применении пыток к задержанным.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу Одесской облпрокуратуры.

«Суд заслушал позиции представителей сторон и избрал меру пресечения обоим полицейским в виде содержания в течение 60 суток под стражей с правом внесения залога: для одного — 200 тысяч гривен, для второго — 401 тысяч гривен», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Как сообщала Одесса News, 7 октября двум патрульным полицейским Одессы объявлено подозрение в применении пыток в отношении двух задержанных. По данным правоохранителей, патрульные в конце мая заметили во время ночного дежурства в районе железнодорожного вокзала двух нетрезвых мужчин.

Выходя за пределы своих служебных полномочий, они задержали и против воли доставили мужчин в опорный пункт полиции в здании вокзала, где пытались «выбить» из них признания в якобы краже золотой цепочки.