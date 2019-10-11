Кто в Одессе 15 октября останется без воды

Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей города, руководителей предприятий и организаций, что в связи с необходимостью перекладки аварийного участка водопровода диаметром 300 мм по ул. Сегедской, 5, будет прекращено водоснабжение 15 октября некоторым потребителям воды Одессы.

Отмечается, что с 09:30 до 21:00 будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:

— ул. Сегедская,

— ул. Армейская,

— ул. Маршала Говорова,

— пер. Лунный,

— пр-т Гагарина,

— пер. Ботанический.

Телефоны для справок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно).