Группа ADAM выступит в Одесском культурном центре UNION

Самые страстные чувства, романтика, радость и счастье. Вот что вы почувствуете на концерте ADAM уже 30 сентября в Одессе.
Только хиты, только подлинные чувства, только живая музыка.
Песня «Танцуй со мной медленно» этой группы разорвала Тик-Ток, YouTube и Instagram. Ведь искренность и любовь – это то, что покоряет сердца и вдохновляет людей.
Группа ADAM родом из Киева и создана саундпродюсером и автором песен Мишей Клименко и его женой Сашей Норовой. Именно своей жене Миша посвящает все песни о любви.
Приходите к 19 часам в Одесский Международный культурный центр UNION, ул. Троицкая, 43.
Стоимость билетов от 500 гривен. Их можно купить здесь.
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