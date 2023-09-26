Группа ADAM выступит в Одесском культурном центре UNION

Самые страстные чувства, романтика, радость и счастье. Вот что вы почувствуете на концерте ADAM уже 30 сентября в Одессе.

Только хиты, только подлинные чувства, только живая музыка.

Песня «Танцуй со мной медленно» этой группы разорвала Тик-Ток, YouTube и Instagram. Ведь искренность и любовь – это то, что покоряет сердца и вдохновляет людей.

Группа ADAM родом из Киева и создана саундпродюсером и автором песен Мишей Клименко и его женой Сашей Норовой. Именно своей жене Миша посвящает все песни о любви.

Приходите к 19 часам в Одесский Международный культурный центр UNION, ул. Троицкая, 43.

Стоимость билетов от 500 гривен. Их можно купить здесь.

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