Куда пойти в Одессе на выходных 20-21 августа

20-21 августа одесские учреждения культуры и искусства, имеющие укрытия или находящиеся рядом с ними, предлагают одесситам и гостям города разнообразную культурную программу.

Одесса News предлагает некоторые из анонсированных ивентов, однако вместе с Оперативным командованием «Юг» ВСУ предупреждает об опасности посещения пляжей.

Выбор, как всегда, за Вами.

20 августа такого вы ещё не видели — уникальное в своём роде визуально-поэтическое представление. Эксклюзивный формат вечера обусловлен неповторимым местом — первым павильоном Одесской киностудии, который оснащён удивительным проектором, транслирующим целостный видеоряд на три стены. Таким образом, зритель, куда бы ни посмотрел, находится внутри действия. Ещё никто в истории не совмещал эту технологию с поэзией. В этот вечер ваши уши узнают, как умеет любить поэт Эдгар Винницкий. И как любовь может проявляться по-разному… Как не крути, а любовь — женщина. Начало в 19:00. Адрес: Французский бульвар, 33. Стоимость билетов от 280 грн.

20 августа в Одесском театре музыкальной комедии им. М.Водяного концерт «Наша сила — наша песня» с участием солистов и артистов хора, балета и оркестра. Для всех зрителей предусмотрено наличие защитных укрытий на случай воздушной тревоги. Начало в 16 часов. Стоимость билетов от 50 гривен. Адрес театра: ул. Пантелеймоновская, 3.

21 августа на сцене Одесского Национального академического театра оперы и балета балет в 2-х действиях «Судьбы» — авторский проект Одесского оперного театра, пример уникального опыта создания спектакля, который смело можно назвать «документальным балетом» — совершенно новым жанром в сфере современного балетного искусства. Особенностью сюжетной линии балета является то, что истории, представленные в нём, основаны на реальных событиях. Это истории из жизни реальных людей — наших современников, к которым в дом постучалась Судьба. Начало в 16 часов. Стоимость билетов от 100 гривен. Адрес театра: пер. Чайковского, 1.

20-21 августа в галерее ArtOdessa в Летнем театре Горсада выставка двух известных одесских авторов – художницы Елены Колмаберт и фотохудожника Александра Синельникова. В проекте совместно представлены серии живописи и фотографии, объединённые общими художественными и философскими идеями, исследующими форму и содержание, смысловое и знаковое. Вход свободный. Время работы: 13.00-19.00. Выходной – понедельник.

20-21 августа выставку под названием «Всё о море» открыла Одесская организация Национального союза художников Украины в своём выставочном зале. Свои произведения морской тематики для выставки предоставили живописцы Анна Носенко, Наталья Лоза, Елена Аль-Хадж, Алексей Зоркальцев, керамисты Наталья Будурацкая, Лариса Субангулова, Людмила Туржанская и многие другие авторы. Адрес: Греческая, 20.

До 13 сентября Одесский дом-музей имени Рериха представляет выставку черниговского мастера Владимира Наталушко под названием «Цветы жизни». Работы автора находятся во многих частных коллекциях и музеях Украины, Франции, США, Израиля, Германии. На выставке представлены новые натюрморты и городские пейзажи. Адрес: Большая Арнаутская, 47.

Уютных выходных!

НЕ используйте пляжи для отдыха – это опасно!

Фото: Ольга Черненко/Одесса News, Владимир Андреев/Думская

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