До 30 апреля в честь Международного дня джаза в Одессе проходит фестиваль «Джаз — музыка Победы!».
В программе фестиваля:
- 27 апреля, 13:00. Джазовый гала концерт в Одесской национальной музыкальной академии им. А. В. Неждановой. Прозвучат джазовая месса; концерт для фортепиано с оркестром Джорджа Гершвина; сюита «Барокко и джаз» для флейты и джазового трио; фрагменты из оперы «Порги и Бесс» (вокал и фортепиано). Дуэты: скрипка и фортепиано. Соло: фортепиано – регтайм, аккордеон – буги-вуги, степ-импровизация. Адрес: ул. Новосельского, 63
- 28 апреля, 16:00. Галерея АртОдесса, Городской сад.
- 29 апреля, 14:00. Концерт духового оркестра НГУ, дирижёр – Александр Федорчук. В программе – произведения военных и джазовых оркестров XX и XXI веков. Open-air на концертной площадке «Ракушка» ЦПКиО им. Шевченко
- 29 апреля, 16:00. «Любимые мелодии Джорджа Гершвина» (к 125-летию со дня рождения). Исполнители: Иван Ергиев (баян), Елена Ергиева (скрипка), Елена Удрас (орган), Татьяна Кравченко (фортепиано), Лилия Давыденко (вокал). Пресвитерианская евангелическая церковь, ул. Пастера, 62
- 30 апреля, 12:00. «Дети играют джаз». Лауреаты международных и национальных конкурсов, солисты и ансамбли, инструменталисты и вокалисты Школ искусств №№1, 2, 3,4,15. Большой зал Школы искусств №1, пер. Маяковского, 7
- 30 апреля, 14:00. Концерт джаз-оркестра BNC Band, руководитель — Любомир Сукенник. В программе: джазовые стандарты XX и XXI веков. Ротонда Городского сада, ул. Дерибасовская
- 30 апреля, 16:00. Праздничный джем-сейшн. В джаз-клубе ВКО, участники джазовых программ – инструменталисты и вокалисты. Ул. Маразлиевская, 7
- 30 апреля, 14:00. Чтение произведений современных поэтов из США и Одессы. В программе – чтение стихов и джазовые импровизации. Золотой зал Литературного музея, ул. Ланжероновская, 2.
Ведущая: Елена Шевченко, директор джаз-клуба ВКО, автор идеи и проекта празднования Международного дня джаза в Одессе в 2023 году.
Проект проходит при поддержке Департамента культуры, международного сотрудничества и европейской интеграции Одесского городского совета, Управления культуры и туризма, а также информационной поддержки Одесского офиса литературы ЮНЕСКО.
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