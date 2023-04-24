До 30 апреля в честь Международного дня джаза в Одессе проходит фестиваль «Джаз — музыка Победы!».

В программе фестиваля:

27 апреля, 13:00 . Джазовый гала концерт в Одесской национальной музыкальной академии им. А. В. Неждановой. Прозвучат джазовая месса; концерт для фортепиано с оркестром Джорджа Гершвина; сюита «Барокко и джаз» для флейты и джазового трио; фрагменты из оперы «Порги и Бесс» (вокал и фортепиано). Дуэты: скрипка и фортепиано. Соло: фортепиано – регтайм, аккордеон – буги-вуги, степ-импровизация. Адрес: ул. Новосельского, 63

. Джазовый гала концерт в Одесской национальной музыкальной академии им. А. В. Неждановой. Прозвучат джазовая месса; концерт для фортепиано с оркестром Джорджа Гершвина; сюита «Барокко и джаз» для флейты и джазового трио; фрагменты из оперы «Порги и Бесс» (вокал и фортепиано). Дуэты: скрипка и фортепиано. Соло: фортепиано – регтайм, аккордеон – буги-вуги, степ-импровизация. Адрес: ул. Новосельского, 63 28 апреля , 16:00 . Галерея АртОдесса, Городской сад.

, . Галерея АртОдесса, Городской сад. 29 апреля, 14:00 . Концерт духового оркестра НГУ, дирижёр – Александр Федорчук. В программе – произведения военных и джазовых оркестров XX и XXI веков. Open-air на концертной площадке «Ракушка» ЦПКиО им. Шевченко

. Концерт духового оркестра НГУ, дирижёр – Александр Федорчук. В программе – произведения военных и джазовых оркестров XX и XXI веков. Open-air на концертной площадке «Ракушка» ЦПКиО им. Шевченко 29 апреля, 16:00 . «Любимые мелодии Джорджа Гершвина» (к 125-летию со дня рождения). Исполнители: Иван Ергиев (баян), Елена Ергиева (скрипка), Елена Удрас (орган), Татьяна Кравченко (фортепиано), Лилия Давыденко (вокал). Пресвитерианская евангелическая церковь, ул. Пастера, 62

. «Любимые мелодии Джорджа Гершвина» (к 125-летию со дня рождения). Исполнители: Иван Ергиев (баян), Елена Ергиева (скрипка), Елена Удрас (орган), Татьяна Кравченко (фортепиано), Лилия Давыденко (вокал). Пресвитерианская евангелическая церковь, ул. Пастера, 62 30 апреля, 12:00 . «Дети играют джаз». Лауреаты международных и национальных конкурсов, солисты и ансамбли, инструменталисты и вокалисты Школ искусств №№1, 2, 3,4,15. Большой зал Школы искусств №1, пер. Маяковского, 7

. «Дети играют джаз». Лауреаты международных и национальных конкурсов, солисты и ансамбли, инструменталисты и вокалисты Школ искусств №№1, 2, 3,4,15. Большой зал Школы искусств №1, пер. Маяковского, 7 30 апреля, 14:00 . Концерт джаз-оркестра BNC Band, руководитель — Любомир Сукенник. В программе: джазовые стандарты XX и XXI веков. Ротонда Городского сада, ул. Дерибасовская

. Концерт джаз-оркестра BNC Band, руководитель — Любомир Сукенник. В программе: джазовые стандарты XX и XXI веков. Ротонда Городского сада, ул. Дерибасовская 30 апреля, 16:00. Праздничный джем-сейшн. В джаз-клубе ВКО, участники джазовых программ – инструменталисты и вокалисты. Ул. Маразлиевская, 7

Праздничный джем-сейшн. В джаз-клубе ВКО, участники джазовых программ – инструменталисты и вокалисты. Ул. Маразлиевская, 7 30 апреля, 14:00. Чтение произведений современных поэтов из США и Одессы. В программе – чтение стихов и джазовые импровизации. Золотой зал Литературного музея, ул. Ланжероновская, 2.

Ведущая: Елена Шевченко, директор джаз-клуба ВКО, автор идеи и проекта празднования Международного дня джаза в Одессе в 2023 году.

Проект проходит при поддержке Департамента культуры, международного сотрудничества и европейской интеграции Одесского городского совета, Управления культуры и туризма, а также информационной поддержки Одесского офиса литературы ЮНЕСКО.

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