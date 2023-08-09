На Одесской киностудии соберутся самые мощные комики Украины

12-13 августа на Одесской киностудии состоится Второй ежегодный стендап фестиваль «ВИРІЙ».

В этом году – большая локация, больше лучших комиков, больше зрителей.

Приготовили для вас два дня комедии от самых мощных комиков Украины – Сергея Чиркова, Боди Богаченко, Феликса Редьки, Андрея Бережко, Дмитрия Тютюна, Дениса Думы, Кирилла Осадчего и других.

Два дня – шесть комедийных ивентов.

Приходите 12 и 13 августа в 16:00.

Адрес: Французский бульвар, 33.

Стоимость билетов от 500 гривен. Их можно купить здесь.

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