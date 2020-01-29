В Одессе на 10 февраля готовится выдающийся концерт

10 февраля в Одессе состоится выдающийся концерт.
Высокопрофессиональное мастерство исполнителей, потрясающая и гениальная музыка, а самое главное, Выдающиеся Фигуры современной классической сцены — всемирно известный скрипач Шломо Минц и главный дирижёр оркестра «Виртуозы Киева», виолончелист, номинант премии Грэмми Дмитрий Яблонский!
В программе:
- Джузеппе Верди — Увертюра к опере «Сила судьбы»
- Алексей Шор — «Seascapes» для скрипки с оркестром
- Камиль Сен-Санс — Интродукция и Рондо каприччиозо для скрипки с оркестром
- Феликс Мендельсон-Бартольди — Симфония n.4 Ля мажор (Итальянская).
Место проведения: Одесская областная филармония
Дата и время: 10 февраля, 19:00
Цена: 150 — 600 грн.
Билеты можно приобрести здесь.