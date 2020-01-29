MenuМеню

  1. Домой
  2. Анонсы
  3. В Одессе на 10 февраля готовится выдающийся концерт

В Одессе на 10 февраля готовится выдающийся концерт

-скрипка.jpg

10 февраля в Одессе состоится выдающийся концерт.

Высокопрофессиональное мастерство исполнителей, потрясающая и гениальная музыка, а самое главное, Выдающиеся Фигуры современной классической сцены — всемирно известный скрипач Шломо Минц и главный дирижёр оркестра «Виртуозы Киева», виолончелист, номинант премии Грэмми Дмитрий Яблонский!

В программе:

  • Джузеппе Верди — Увертюра к опере «Сила судьбы»
  • Алексей Шор — «Seascapes» для скрипки с оркестром
  • Камиль Сен-Санс — Интродукция и Рондо каприччиозо для скрипки с оркестром
  • Феликс Мендельсон-Бартольди — Симфония n.4 Ля мажор (Итальянская).

Место проведения: Одесская областная филармония

Дата и время: 10 февраля, 19:00

Цена: 150 — 600 грн.

Билеты можно приобрести здесь.

Просмотров: 225

Смотрите также...

scroll to top