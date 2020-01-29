Ломаченко попробовал себя в хоккее

Знаменитый боксёр, чемпион мира по версиям WBO, WBA и WBC, уроженец Белгорода-Днестровского Одесской области Василий Ломаченко провёл хоккейный поединок со своими друзьями.

Об этом он сообщил в своём Instagram.

«Не обязательно быть профессионалом в каждом виде спорта, чтобы получать от него удовольствие. Чемпион мира по боксу может себя проявить в командной игре со своими друзьями. Не бойтесь бросать вызов самому себе — всё получится», — написал Ломаченко.