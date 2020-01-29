Цена на газ для нас будет на 25% меньше годичной давности

Министерство энергетики и защиты окружающей среды подсчитало, что новая цена газа для населения составит 5580 гривен за тысячу кубометров (с НДС и без затрат на транспортировку).

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

«Потребители в январе заплатят за газ 5580 гривен за тысячу кубометров с НДС без транспортировки, это на 25% меньше, чем за соответствующий период прошлого года — 7482,6 гривен за тысячу кубометров», — говорится в сообщении.

Снижение цены на газ связано с удешевлением стоимости газа на рынке в Европе, что является следствием подписания договора о транспортировке газа.

«В связи с этим правительством было принято решение отказаться от гарантированной цены на газ (6600 гривен за тысячу кубометров с НДС без транспортировки) и внесены изменения в положение о возложении специальных обязанностей (ВСО) на рынке газа», — сообщили в Минэкоэнерго.

Отмечается, что стоимость газа будет определяться ежемесячно и зависеть от ежедневной среднеарифметической цены природного газа (Day-Ahead and Weekend) на нидерландском газовом хабе ТТF.

«Это будет прозрачная формула, по которой цена будет рассчитываться ежемесячно и отражать текущую ситуацию на рынке», — прокомментировали в министерстве.

Стоимость газа будет зависеть от ежедневной среднеарифметической цены природного газа газа в нидерландском газовом хабе ТТF за период с 1 по 22 число месяца. Затем к этой среднемесячной цене добавляется разница между ценой на хабе TTF и ценой на границе Украины.

Отвечать за расчёт цены по этим принципам будет НАК «Нафтогаз Украины», а Кабмин и международные партнёры будут контролировать этот процесс.

Как сообщала Одесса News, постановлением НКРЕКП №2080 от 07.10.2019 года внесены изменения в Кодекс газораспределительных систем, Типового договора распределения природного газа и Методики определения и расчёта тарифа на услуги распределения природного газа, согласно которым с 1 января 2020 года в Украине вводится плата за заказанную мощность.