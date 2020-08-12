В Украине заработал закон об авиационном сборе с вылетающих пассажиров

В Украине заработал закон №759-IX, который ввёл в Воздушный кодекс авиационный сбор с вылетающих пассажиров и грузов, перевозимых самолётами.

Об этом сообщает Аvianews.

Размер платы с каждого вылетающего пассажира составляет $0,5 на внутренних рейсах и $2 на международных рейсах.

Освобождены от оплаты сбора дети до 2 лет и транзитные пассажиры, которые делают пересадку в аэропортах Украины.

Пассажирам не нужно будет проводить дополнительный платеж за авиабилет, поскольку сбор авиакомпании будут включать в стоимость билета и оплачивать его государству.

Сбор с грузов составит $2,5 за каждую тонну прибывшего или отправленного самолётом груза на внутренних рейсах и $10 за тонну на международных рейсах.

Аналог принятого сбора уже существует много лет. Однако в 2015 году между МАУ и государством возник спор по вопросу его оплаты. В МАУ считали, что сбор должен быть зафиксирован на законодательном уровне, а не определён решением правительства, как это сейчас. В результате авиакомпания перестала его платить и инициировала судебные споры, которые длятся до сих пор.

Авиационный сбор будет направляться в Государственный специализированный фонд финансирования общегосударственных расходов на авиационную деятельность и участие Украины в международных авиационных организациях.

В случае с МАУ новый закон потенциально может привести к повышению цены билета на $0,5-$2, поскольку авиакомпания несколько лет не включала сбор в цену билета и не платила его, — говорится в сообщении.

Как сообщала Одесса News, Международный аэропорт «Одесса» по 23 октября будет осуществлять рейы в Италию: Одесса-Болонья, Одесса-Милан и Одесса-Рим.