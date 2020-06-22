Италия и Турция вновь станут ближе к Одессе

Авиакомпания Turkish Airlines с 1 июля планирует возобновить полёты в Одессу, а Ryanair начинает продажу билетов на новые направления из Одессы в Италию.

Как сообщает Avianews. компания Turkish Airlines намерена летать из Стамбула в Одессу — семь раз в неделю.

Ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий информировал, что с 1 июля туристы из Украины смогут летать в Турцию без самоизоляции и тестирования, а только с соблюдением необходимых требований безопасности.

Это подтвердил и Чрезвычайный и Полномочный Посол Турецкой Республики в Украине Ягмур Ахмет Гюльдере, заметив, что в случае выявления повышенной температуры во время скрининга путешественникам будет предложено пройти тестирование на COVID-19.

А Ryanair, как сообщает Международный аэропорт «Одесса» предложил такое расписание рейсов с 6 июля по 23 октября:

Одесса-Болонья (BLQ). С 6 июля, по понедельникам и пятницам.

Одесса-Милан (BGY). С 6 июля, по понедельникам и пятницам.

Одесса-Рим (FCO). С 8 июля, по средам и субботам (вместо 11 июля, рейс будет выполнен 12 июля).

Директор по маркетингу и продажам в Центральной, Восточной Европе и на Балканах авиакомпании «Ryanair» Ольга Павлонка отметила следующее:

«Мы рады объявить о старте 11 новых маршрутов между Украиной и Италией в рамках нашего летнего расписания 2020 года. Теперь клиенты из Украины могут заказать билеты в Рим, Милан, Болонью и Катанию, чтобы насладиться необходимым отдыхом этим летом. Ryanair надеется на воссоединение друзей и семей, восстановление экономики Европы и возможность людей вернуться к работе. Празднуя это событие, авиакомпания предлагает билеты от €23,99 в одну сторону для путешествий до конца августа 2020 года. Предложение продлится до полуночи 18 июня».

Кстати. Ryanair отменил оплату за перебронирование билетов по рейсам в июле и августе.

Как сообщала Одесса News, Международный аэропорт “Одесса” с 5 июня возобновил авиаперевозку пассажиров после длительного перерыва.