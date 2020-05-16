Министр инфраструктуры, побывав в Одесском аэропорту, решил, что взлётка готова на 98%

Реконструкцию взлётной полосы в Международном аэропорту «Одесса» планируют завершить в июне, сейчас готовность объекта составляет 98%.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий в ходе рабочей поездки в Одесскую область в пятницу, сообщает пресс-служба МИУ.

“Именно для Одессы коронакризис должен стать периодом новых возможностей, ведь количество туристов может возрасти в разы. Для этого и нужен современный аэропорт. Планируем завершить реконструкцию взлётной полосы в Одесском аэропорту в июне этого года. Сейчас готовность объекта составляет 98%, продолжается установка светосигнального оборудования”, — проинформировал министр.

Криклий отметил, что правительством уже принято решение, согласно которому на завершение работ в Одесском аэропорту направляется ещё 634 млн гривен.

Вместе с Министром состояние ремонтных работ в Одесском аэропорту осмотрели председатель Комитета ВР по вопросам транспорта и инфраструктуры Юрий Кисель, председатель Государственной службы безопасности на транспорте Александр Погорелый и председатель Одесской ОГА Максим Куцый.

Как сообщала Одесса News, 15 мая Министр инфраструктуры проверил ход выполнения работ на строительстве моста через Хаджибейский лиман.