Зачем министр инфраструктуры приехал в Одессу

15 мая министр инфраструктуры Владислав Криклий находится с рабочим визитом в Одесской области.
Сегодня министр вместе с председателем Одесской областной государственной администрации Максимом Куцым проверили ход выполнения работ на строительстве моста через Хаджибейский лиман.
Об этом написал на своей странице в Facebook глава ООГА.
@Вместе с Министром инфраструктуры Владиславом Криклием находимся на стратегическом объекте, который соединяет Одессу и Киев — это мост через Хаджибейский лиман. Вы знаете, что ранее работы затягивались, но сейчас благодаря совместной работе Министерство инфраструктуры Украины, Укравтодору и Одесской областной государственной администрации работы идут полным ходом».
Как отмечает Куцый, уже в этом году запланировано восстановить движение по правому проезду моста. Для этого уже сделан ряд работ по капитальному ремонту участка.
Министр и руководитель области обсудили также сотрудничество с Укртрансбезпекой об усилении в ближайшее время контроля на габаритно-весовых комплексах, чтобы перегруженные фуры не разрушали покрытие.
Как сообщала Одесса News, по инициативе Мининфраструктуры разрешено такси двигаться по отдельным полосам для общественного транспорта.