Зачем министр инфраструктуры приехал в Одессу

15 мая министр инфраструктуры Владислав Криклий находится с рабочим визитом в Одесской области.

Сегодня министр вместе с председателем Одесской областной государственной администрации Максимом Куцым проверили ход выполнения работ на строительстве моста через Хаджибейский лиман.

Об этом написал на своей странице в Facebook глава ООГА.

@Вместе с Министром инфраструктуры Владиславом Криклием находимся на стратегическом объекте, который соединяет Одессу и Киев — это мост через Хаджибейский лиман. Вы знаете, что ранее работы затягивались, но сейчас благодаря совместной работе Министерство инфраструктуры Украины, Укравтодору и Одесской областной государственной администрации работы идут полным ходом».

Как отмечает Куцый, уже в этом году запланировано восстановить движение по правому проезду моста. Для этого уже сделан ряд работ по капитальному ремонту участка.

Министр и руководитель области обсудили также сотрудничество с Укртрансбезпекой об усилении в ближайшее время контроля на габаритно-весовых комплексах, чтобы перегруженные фуры не разрушали покрытие.

Как сообщала Одесса News, по инициативе Мининфраструктуры разрешено такси двигаться по отдельным полосам для общественного транспорта.