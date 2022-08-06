Глава Одесской ОВА Максим Марченко встретился с руководителем Минэкологии

Начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко провёл встречу с первым заместителем Министра экологии и природных ресурсов Украины Русланом Гречаником.

Об этом сообщает пресс-служба ООВА в Facebook.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по широкому кругу вопросов по экологической безопасности одесского региона, в частности, затронута тема критического состояния водохозяйственной системы Куяльницкого лимана, неудовлетворительного состояния водообмена придунайских водоёмов и разрушения защитных дамб на украинской части реки Дунай.

«Для решения указанной проблемы необходимо решить комплекс важных водохозяйственных проблем: в частности, провести реконструкцию очистных сооружений и ренатурализацию реки Большой Куяльник, укрепить дамбу Xаджибейского лимана, обеспечить дополнительное водоснабжение пресной воды в Kуяльницкий лиман, задействовать воды ресурсами», — подчеркнул начальник Одесской ОВА.

Также стороны подчеркнули необходимость создания системы государственного мониторинга за трансграничным загрязнением атмосферного воздуха на территории области и завершении строительства канала в Тилигульский лиман.

Как сообщала Одесса News, создание Центра для реабилитации млекопитающих в Национальном природном парке «Тузловские лиманы» обсуждено в августе 2022 года руководством парка с начальником Департамента природно-заповедного фонда и земельных отношений Министерства окружающей среды и природных ресурсов Украины Эдуардом Арустамяном.

Фото: ООВА

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